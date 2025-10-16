今屆諾貝爾和平獎與委內瑞拉的糾葛

正當美國以反毒為名，不斷攻擊在加勒比海國際水域行駛的委內瑞拉船隻，導致多名船員喪生時，諾貝爾和平獎評委於本月10日宣布，今屆和平獎落在委國強硬反對派女將馬查多手中，讓很多人跌眼鏡。這是由於馬查多的所作所為，完全與和平沾不上邊，而且在獲獎後表示把獎項獻給特朗普，她的親美特別是親右翼陣營的立場表露無遺。她親以色列右翼錫安主義更令人不安，曾要求內塔尼亞胡攻打委內瑞拉以推倒現任總統馬杜羅，又支持美國針對委內瑞拉所進行的軍事「反毒」行動。她公然主張外國政府以武力協助她進行政權轉移，讓人咋舌，卻竟然獲得了和平獎。

究竟是誰提名她成為諾貝爾和平獎候選人？不就是同為拉美裔大右派的美國國務卿魯比奧，還有數名佛羅里達州的共和黨議員。有評論擔心馬查多的獲獎，會否合理化美國對委內瑞拉的軍事行動，把這侵略行為美化為打倒獨裁、推動民主。這種西方老戲碼至今竟然還用得著，並有和平獎的加持，從中可看到近年諾貝爾和平獎評委愈來愈遠離該獎項的初心，諷刺地應了特朗普的批評：為政治服務。不過，特朗普有此批評，明顯是出於酸葡萄，但也道出不少人對和平獎的觀感。

馬查多親美特別是親右翼陣營的立場明顯，親以色列右翼錫安主義更令人不安。(AP)

事實上，馬查多得獎後不到一星期，美國再度攻擊委內瑞拉船隻，殺害了六名船員。美國宣稱這些都是運毒船，委內瑞拉予以否認，美國也沒有提供任何證據，但無辜的年輕船員就這樣白白死去，美國完全在濫殺無辜。而明眼人都看得出，特朗普要拔掉他的眼中釘。有消息揣測，美國有可能以反毒為由，準備對委內瑞拉境內目標發動空襲，震懾其他反美的南美國家。

儘管特朗普指其在加勒比地區的行動是為了阻止毒品，指遇害船員是「涉毒恐怖分子」，但《紐約時報》訪問了其中一名死者的妻子，妻子證實其丈夫只是一名貧窮的漁民，那一天出門工作後便沒有回來。這樣肆無忌憚殺害謀生的無辜人民，是否有違《國際法》？

可是，馬查多竟支持美國所謂打擊委內瑞拉「毒販」的行動，她甚至沒有譴責美方以打擊毒販之名，卻炸毀了多艘船隻和殺死多名船員。她還為美方辯護，指他們不是為了殺死委內瑞拉人，而是為了殺死——用她的話來說——毒販。她這樣一說，真讓人傻了眼。根據《海事毒品法》，若遇上可疑船隻，一般做法乃要求海岸防衛隊扣押毒品走私者的船隻，而非直接炸毀，這和謀殺有何分別？

特朗普在社交平台宣稱，美軍按他的命令在國際水域針對駛往美國的委內瑞拉販毒集團船隻實施軍事打擊。（網上圖片）

當國際法律專家亦指摘說，在沒有任何正當法律程序的情況下殺害另一個國家的平民公民，這叫做戰爭罪，但馬查多竟無視自己同胞受到如此的傷害，反之站在美國的一邊，她的反應如同美國副總統萬斯被記者問到是否有違《國際法》，竟無恥地回答：「我才不在乎！」難怪耶魯大學歷史系教授格雷格．格蘭丁(Greg Grandin)批評，馬查多實在是諾獎的一個災難性選擇，並是對和平獎的歪曲。在20世紀70年代，諾貝爾評委把和平獎頒給基辛格，但當時至少是等到他通過談判結束了越南戰爭才頒獎，現在他們把諾貝爾和平獎頒給了一個完全與美國帝國主義和軍國主義站在一起的人，這真讓人震驚。

事實上，諾獎選擇了馬查多，只會強化馬杜羅的論述，即是證實了他關於反對派與美國政府勾結的指控。因此，我們可以想象，今屆的和平獎將帶來與和平背道而馳的結果，因為這極可能為進一步的軍事升級奠定基礎，並為之提供正當理由。格蘭丁表示，難以理解評委是如何做出這個決定。

今年諾貝爾和平獎評委的選擇惹來質疑，並被轟違背了獎項的初心。(AP)

馬查多原屬於委內瑞拉反對派中最右翼頑固的一派，她早於2002年政變時已參與其中。當反對派試圖提出一個較溫和的立場，來挑戰前總統查維斯所代表的21世紀社會主義時，她則不斷分裂反對派，並阻礙反對派呈上他們的替代方案，導致國內爭端和衝突不斷。現在，馬查多受諾獎評委垂青，令人質疑其背後目的何在，特別是馬查多與猶太復國主義者的關係，她的獲獎是否也代表著評委對錫安主義不言而喻的傾斜？