職場
英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

16/10/2025

移民英國有英文焦慮？「完美發音」根本不存在，學會帶口音地生活

#英國 #移英港人 #辦公室求生術 #移民
  • Cally

    Cally

    Cally


    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　「語言不是裝飾，而是我們的一部分。」

 

　　剛搬到英國時，我每天聽 BBC，連點咖啡都小心翼翼地練習。那時覺得，說英語就像在表演：得有節奏、有腔調，最好還帶一點英劇裏的那種優雅。

 

　　但現實卻總是尷尬。我小心發出的每個音節，在對方耳裏卻成了另一回事。對方笑笑說：「Sorry？」我也只好尷尬地再重複一次。久而久之，我發現問題不在語法，也不在詞彙，而在「自我要求太高」。

 

 

　　在英國生活一段時間後，我開始聽出不同地區的口音：倫敦、曼城、利物浦、蘇格蘭，都相當大分別，同樣一句 「你好嗎？」，每個地方都能說出不同味道。所謂「完美發音」根本不存在，真正的英國，是一場口音的交響樂。

 

　　慢慢地，我開始放鬆說話，不再糾結每個母音、輕重音。反而發現，這樣的我，聽起來更自然、更真誠。有時候，能夠「讓人聽懂」已經足夠，不必「讓人以為你不是外國人」。

 

　　在英國，很少人真正在乎你的口音來在哪裏，他們更在乎你有沒有禮貌、有沒有幽默感。

 

 

　　很多英國的朋友來自世界各地：波蘭、印度、尼日利亞、意大利、香港。我們每個人說英文的方式都不一樣，但一起喝茶、講冷笑話、抱怨天氣時，沒有人覺得誰說得更正確。因為在這個島國，多樣本來就是真實。

 

　　如果你剛到英國，還在為自己的英文焦慮——請記得：你的口音沒有對錯，而是故事。那口音裏藏著你的家鄉、你的文化、你的勇氣。

 

　　而當有一天，你能自在地用那口熟悉的外國腔說出「I’ll have a latte, please.」，你會發現自己，已經真的開始屬於這裏。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

