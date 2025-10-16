  • 報價
16/10/2025

【讚好有禮】賞：Food With Benefits 高纖維速沖果昔套裝！

  • 收藏文章

今次小編為大家準備的禮物，係Food With Benefits的高纖維速沖果昔套裝。


Food With Benefits利用先進的冷凍乾燥技術，將新鮮且過剩或「外表醜陋」的水果蔬菜轉化為高纖維速沖果昔，保留豐富的天然維生素和膳食纖維，為忙碌大家提供即沖即飲的健康選擇，更同時減少食物浪費，為環境出一分力。


每包果昔相等於1至2份新鮮水果和蔬菜精華，只需加水搖勻20秒即可享用。產品無添加糖，富含高膳食纖維及多種維他命，適合早晨匆忙出門、會議後補充能量、健身恢復或深夜工作時的營養補給，助你輕鬆堅持健康生活。 

 

 


活動玩法：    
1. 讚好 etnet 經濟通 Facebook專頁
2. 將活動帖子分享到你的Facebook並設為公開
3. 填妥表格並回答問題：http://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=952 
答得最有創意嘅50位朋友仔，將會獲得Food with benefit 高纖維速沖果昔套裝乙套（搖搖杯1個 + 果昔粉8包）！快啲同朋友仔一齊參加啦～
獎品：Food With Benefits 高纖維速沖果昔套裝（價值$120，名額50個）
截止日期：2025年10月30日 23:59
產品詳情請參閱官方網站：https://www.eat-fwb.com/zh/shop 


*活動受條款及細則約束
*曾經在讚好有禮系列活動獲獎的讀者不會重複獲得獎品
 
條款及細則：
1.活動將於2025年10月16日起至2025年10月30日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。
2.參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。
3.參加者必需年滿18歲或以上。每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格，而相同地址或相同IP最多亦只能獲得一份禮物。
4. 曾經在讚好有禮系列活動獲獎的讀者不會重複獲得獎品。
5. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，答得最有創意的50位參加者，將會得到將會獲得Food With Benefits 高纖維速沖果昔套裝乙套（搖搖杯1個+ 果昔粉8包）乙份，參加者不得異議。
6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。
7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。
8. 獎品將以順豐到付形式寄出，得獎者需自行承擔運費；得獎者另可選擇到指定地方自取，領獎詳情將會另行以WhatsApp或電郵形式通知得獎者。
9. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。
10. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet.com.hk