職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

16/10/2025

網絡熱話︱林峯「寡人」穿越港鐵廣告尋未來人

#打工仔 #林峯 #港鐵 #網絡熱話 #辦公室熱話 #尋秦記
Text: Eunice Chow Photo: 港鐵

　　本年最令人期待的都市傳說電影之一《尋秦記》，有傳將於26026年初上影，近日網絡流傳有乘客搭港鐵收到來自「寡人」的神秘短片，令人充滿驚喜！短片謎團正式揭盅，原來是港鐵邀得藝人林峯以經典角色「寡人」拍攝最新廣告短片《尋•未來記》，宣傳未來的新鐵路重點項目，未知「項大傅」會否於足本版廣告現身？

 

Read More

《尋秦記》電影版傳改在跨年檔期上映，疑避開李連杰賀歲片正面交鋒？ | 影視娛樂 | etnet經濟通

 

　　近日網絡熱話之一，是流傳港鐵乘客於乘車時收到聲稱收到來自「寡人」的信息，不少網民紛紛推測與指向香港都市傳說電影之一《尋秦記》有關。雖然有傳電影將於2026年1月1日在香港上映，並與內地賀歲檔期同步，但電影公司未有確實公佈。

 

藝人林峯以經典角色「寡人」拍攝最新廣告短片《尋•未來記》

 

 

　　心水清的網民當然知道是宣傳廣告，原來港鐵邀得藝人林峯以經典角色「寡人」拍攝最新廣告短片《尋•未來記》，預告片中港劇迷耳熟能詳的主題音樂響起，加上畫面中凌空強勢浮現的「尋」字，旋即勾起大家的煲劇回憶。

 

預告片中，林峯飾演的「寡人」以一身古裝造型霸氣登場，有眼利網民一眼認出此站為「宋皇臺站」。

 

「寡人」被現代女學生稱呼為「阿叔」

 

　　林峯飾演的「寡人」以一身古裝造型霸氣登場，由古代穿越至今，展開一場時光之旅，出現於港鐵車站，「寡人」更被現代女學生稱呼為「阿叔」，「寡人」一面錯愕卻毫不介懷，只因今次穿越時空目標明確，就是要找到「未來人」！

 

 

港鐵新廣告《尋•未來記》10.20首播

 

　　廣告《尋•未來記》系列透過經典「寡人」角色穿越未來，見證現今的快捷方便以及未來的新鐵路重點項目： 包括東鐵線古洞站、北環線、東涌線延線、屯門南延線、屯馬線洪水橋站及小蠔灣站，介紹四通八達的港鐵網絡。足本版廣告將於10月20日中午十二時於港鐵網上平台率先登場，並緊接於全港各大平台播放。

 

《尋•未來記》預告片：https://youtu.be/PCbNx4h-EDE

 

 

