16/10/2025
滙豐、東亞、上海商業銀行，出現欺詐網站及網上銀行登入畫面！金管局呼籲市民提高警覺
香港金融管理局呼籲市民提高警覺，留意滙豐、東亞及上海商業銀行已就欺詐網站及網上銀行登入畫面發出新聞稿，有關銀行已向金管局匯報事件。金管局提醒公眾，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領他們到其網站進行交易，更不會以電話、電郵及手機短訊（包括以超連結方式），要求客戶提供任何敏感資料（包括登入密碼和一次性密碼）。
東亞銀行有限公司
偽冒網站網址：
hxxps://carousell-hk[.]uzssafe[.]shop/login/185PG517LK604T6026488
hxxps://carousell-hk[.]uzssafe[.]shop/login/130SK817OE604B6061481
上海商業銀行有限公司
偽冒網站網址：
hxxps://carousell-hk[.]uzssafe[.]shop/login/185HF517TK604S6026488
hxxps://carousell-hk[.]uzssafe[.]shop/login/130PV817TF604U6061481
香港上海滙豐銀行有限公司
hxxps://carousell-hk[.]uzssafe[.]shop/login/185ZO517OX604Z6026488
hxxps://carousell-hk[.]uzssafe[.]shop/login/130UK817OP604C6061481
hxxps://myhsbc[.]org
hxxps://hsbcevent[.]com
任何人士若曾就上述騙案提供其個人資料或進行任何交易，應聯絡相關銀行，及致電2860 5012向香港警務處刑事總部資訊中心報案。
