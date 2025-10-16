  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
騙局大拆解
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

16/10/2025

滙豐、東亞、上海商業銀行，出現欺詐網站及網上銀行登入畫面！金管局呼籲市民提高警覺

#理財智慧 #騙局大拆解 #理財 #金管局 #防騙視伏App #滙豐銀行 #騙徒 #防騙視伏器 #網上騙案 #東亞銀行 #騙案 #上海商業銀行 #欺詐網站
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　香港金融管理局呼籲市民提高警覺，留意滙豐、東亞及上海商業銀行已就欺詐網站及網上銀行登入畫面發出新聞稿，有關銀行已向金管局匯報事件。金管局提醒公眾，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領他們到其網站進行交易，更不會以電話、電郵及手機短訊（包括以超連結方式），要求客戶提供任何敏感資料（包括登入密碼和一次性密碼）。

 

東亞銀行有限公司    

偽冒網站網址：

hxxps://carousell-hk[.]uzssafe[.]shop/login/185PG517LK604T6026488

hxxps://carousell-hk[.]uzssafe[.]shop/login/130SK817OE604B6061481

 

上海商業銀行有限公司

偽冒網站網址：

hxxps://carousell-hk[.]uzssafe[.]shop/login/185HF517TK604S6026488

hxxps://carousell-hk[.]uzssafe[.]shop/login/130PV817TF604U6061481

 

 

香港上海滙豐銀行有限公司

hxxps://carousell-hk[.]uzssafe[.]shop/login/185ZO517OX604Z6026488

hxxps://carousell-hk[.]uzssafe[.]shop/login/130UK817OP604C6061481

hxxps://myhsbc[.]org

hxxps://hsbcevent[.]com

 

 

　　任何人士若曾就上述騙案提供其個人資料或進行任何交易，應聯絡相關銀行，及致電2860 5012向香港警務處刑事總部資訊中心報案。

 

【你點睇？】美國聯邦政府再停擺或令關鍵經濟數據無法按時發布，你認為會否對股市造成負面影響？► 立即了解

我要回應
更多騙局大拆解文章

你可能感興趣

#理財智慧 #騙局大拆解 #理財 #金管局 #防騙視伏App #滙豐銀行 #騙徒 #防騙視伏器 #網上騙案 #東亞銀行 #騙案 #上海商業銀行 #欺詐網站
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

今屆諾貝爾和平獎與委內瑞拉的糾葛

16/10/2025 09:58

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk