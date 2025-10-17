試當真《墨魚遊戲2》人氣超越台慶，高峰期13.1萬人同步收看，多位高手玩家落敗

由游學修、許賢和蘇致豪創立的YouTube頻道《試當真》，結業前製作最後一個大型綜藝節目《墨魚遊戲2》，參考韓劇《魷魚遊戲》製作找來全港100位藝人、演員、KOL和YouTuber等參與拍攝，當中有熟口熟面經常在無綫亮相遊戲節目的鄧兆尊、農夫、森美、錢嘉樂和洪天明等人，最後預告更有古天樂出場做遊戲幕後「主持人」。星光熠熠比無綫台慶更熱鬧，昨晚（16日）播出首集，高峰時間13.1萬人同步網上收看，而影片播了不到一天，觀看次數已超過110萬次，數字更不斷上升中。

《試當真》在結業前推出大型節目《墨魚遊戲2》，一連兩集，首集在昨晚（16日）晚上10時播出，下集大結局將於下周四晚（10月23日）播映。今次破天荒雲集來自不同界別的藝人、KOL和YouTuber等一起玩遊戲，當中有很多熟口熟面、經常在無綫亮相遊戲節目的藝人，包括錢嘉樂、洪天明、鄧兆尊、劉以達、森美、小儀、農夫等，相當熱鬧。

同時還有很多年輕一輩藝人和歌手如魏浚笙、Tyson Yoshi、雲浩影、陳柏宇、朱柏謙、廖子妤、盧鎮業等人參與。而YouTuber則有JFFT、《香城映画》的趙羅尼、張錦霞等。在首集的最後預告上，還有古天樂驚喜現身扮演遊戲的主持人，抽出要求Tyson Yoshi除衫，他拒絕就範而被古天樂用道具槍指著頭部。

從預告已可見聲勢浩大並成為全城熱話，加上游學修等人呼籲大家可隨便轉播節目，或可在公開商業場所內放映，多區餐廳、酒吧同時響應，首播期間最高峰吸引多達 13.1 萬人同步網上收看。

這個綜藝節目《墨魚遊戲2》是參考韓劇《魷魚遊戲》製作，100位參賽者要通過5個本地經典的兒童遊戲，首集就玩了「狐狸先生幾多點」及「井字過三關」。今次有很多專門在電視台遊戲節目內出現的高手玩家出現，如錢嘉樂、鄧兆尊、森美、洪天明和農夫等，他們順利通過第一個遊戲，第二個遊戲卻分別落敗被「槍殺」，只得農夫成員陸永靠運氣順利過關。

鄧兆尊在「井字過三關」被洶汰出局，面臨槍殺一刻，他拋出一句︰「打靶我最有經驗！」令人回想起在電影《國產凌凌漆》中，他被槍殺的一幕，引得全場爆笑，大家都大讚前輩搞笑一流。

在韓劇《魷魚遊戲》中所展示的人性考驗，在《墨魚遊戲2》也同樣考驗大家。在休息環節時，大會神秘流出紙張，當大家以為紙張會像第一個遊戲般獲取功能卡有助過關，即爭相搶奪，最後發現原來是被淘汰的指示。眾參賽者即千方百計把紙張傳遞給其他人，真是考驗大家的腦轉數，而為了繼續玩遊戲分分鐘連朋友也要出賣。

在節目宣傳時，外間一直估計古天樂會參與這場遊戲比賽，雖然最後他並非100位參賽者其中之一，但他則在首集完結前的預告片內出現，他穿上黑衣戴面具扮「主持人」出場，並抽出Tyson Yoshi要求對方除衫。同時也預告下集將會迎來第三回合，參賽者要玩「氹氹轉菊花園」，同時將會揭曉誰是最終贏家。