17/10/2025

長沙灣林記書報經營59年，報章高峰達40份，林氏姊妹見證紙媒變遷

Text: Tiffany Photo: Easy

　　林盛本身任職報紙印刷，直至林記書報與新華茶餐廳於1966年同時開業。之後林盛再於長沙灣工廠大廈內開設了兩個報紙檔，夫婦二人、長女和員工同時經營三間報紙檔達十多年。工廠大廈內的兩個報紙檔於七十年代結業，林盛同時退休。林盛長子及其家人接手林記書報，直至退休才由林氏姊妹們接手。

 

 

　　現在的林記書報由林盛兩位女兒林潔蘭和林潔玲合作打理。林潔玲六歲就開始在林記書報幫手，從來沒有離開這個行業。林潔玲全職接手林記書報十多年，每天早上天朦光四時多開工，接收報紙運輸代理商發來的報紙，架設好檔口應付完上班前人潮後，九時左右落場，由姐姐林潔蘭接手，至下午三點後她又回歸，工作至八、九點收檔。林記只有姊妹二人工作，只要任何一人休息，報紙檔就需要休息。每年七、八月賽馬暫停，她們會休息三星期，其他月份只會休息一天。

 

 

　　每個地區都有各自的報刊代理商負責分配報紙到不同書攤。雖然報商設有回紙制度，報攤賣剩的報紙可以原價或略低於原價退給報商，但基本上報紙檔賣甚麼書報及分配數目均由代理決定。馬報是現今較受歡迎的實體報紙，主要是年紀較大的客人會買，個別客人會買多份馬報「做功課」。大部分客人會於跑馬前一天購買馬報，其他附有馬報內頁的日報銷量也會受惠。

 

 

　　報攤的主要客戶是一班區內的熟客，新華茶餐廳的食客雖然不是主要客源，但幾十年來林記與新華以及長沙灣社區關係相當密切。林記晚上關店會將部分香煙放入新華舖內儲存，近年新華於門前安裝了閉路電視，間接幫助林記書報減少偷竊事件。同行並非敵國，區內的報紙檔會合單入貨以減低成本，二十四小時營業的便利店也會於深夜幫林潔玲回紙給報商。

 

 

　　七、八十年代是報紙銷量的高峰期，報章數目高達四十份。報紙頭版與其內頁是分開運送，需要報紙檔以人手把內頁放入頭版內疊好。現在的報紙已為數不多，林潔玲現今疊報紙比從前的時間短很多。「公仔書」《天下漫畫》從前一期可以賣幾百本，至現在的《龍虎門》一期大概賣二十多本。小時候看的漫畫都已不復見，林記仍有售的色情刊物也只剩《火麒麟》。時移世易，報紙檔銷售也需要別出心裁。林潔玲接手報攤之後，推出贈送紙巾並且實行減價策略。作為擁有超過五十年歷史的報紙檔，熱情招呼、一聲問候及營銷的小策略看似日常，實乃生存之道。

 

　　雖名為報紙檔，其實每份報紙收益只有兩元三塊，大部分報紙檔的主要收入來源是香煙和樽裝水。因樽裝水價錢比便利店便宜，報攤一天可以賣出兩至三箱水。林潔玲的報攤售賣三十多款香煙，經過2023年和2024年兩次提高煙稅後，只剩下一半熟客會來買煙。報紙檔的工作時間長，涉及體力勞動，加上近年報紙雜誌數量及銷量減少，煙草稅大幅上調，報紙檔經營環境每況愈下。

 

林記書報 – 長沙灣

創於：1966年

經營：報紙攤檔

地址：長沙灣青山道334號新華茶餐廳門外

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

