1周部署｜劉偉強：港股支持位、阻力位睇邊？美股有條件再反彈？

嘉賓：中原資產管理投資策略師 劉偉強

美股及港股本周主要受中美關稅戰消息反覆及美國信貸危機升溫影響。美股方面，本周一（13日）、周二（14日）出現見底回升跡象，惟成交不算配合，形成「頂背馳」，後市或反覆，仍有條件反彈嗎？至於港股初步支持位及上方阻力位可留意此水平。

影片網址：https://youtu.be/FAsKskgd_eE?si=QuyrSxGwVstG3amW

►把時間軸拉到00:05開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 周一至周五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8