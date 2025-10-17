  • 報價
17/10/2025

酒店自助餐｜萬麗海景全新餐廳：$636任食海膽魚子醬、新鮮龍蝦／鱈場蟹腳／乳豬放題

#新餐廳 #酒店自助餐 #Food Studio #會展美食 #灣仔美食 #香港萬麗海景酒店 #放題 #龍蝦 #魚子醬 #海膽 #任食 #Food News #美食情報 #自助餐
Text: Katty Wu

　　香港萬麗海景酒店的全新餐廳「Food Studio」於上月開幕，有別於傳統自助餐「重量」的模式，餐廳更強調質量，團隊嚴選香港人喜歡的食材，包括海膽、魚子醬、新鮮龍蝦及和牛，設計出不同的菜式，食客可於開放式廚房近距離觀賞廚師即場烹調與擺盤，就算食自助餐都有fine dining的高級享受。

 

　　踏入餐廳內，首先就被那座顏色鮮艷的「冰鎮海鮮山」吸引住，有龍蝦、麵包蟹、帶子、鱈場蟹腳、翡翠螺、青口等，全部都新鮮飽滿，好睇又好食！旁邊是壽司及刺身區，亮點當然是Food Studio招牌美食「海膽魚子醬紫菜塔可（Taco）」，師傅會即席在紫菜上加壽司飯、海膽及魚子醬，一啖放入口，鮮味充塞了整個口腔。無論是賣相或味道，都十分「高級」，完全感受到餐廳的誠意，毫不吝惜！

 

非常震撼的「冰鎮海鮮山」。（攝影：Katty）

 

海膽魚子醬紫菜塔可，非常鮮味，意想不到自助餐竟然會供應如此高級的美食。留意，只限自助晚餐供應。（攝影：Katty）

 

酒店行政總廚Owen Panzica毫不吝惜魚子醬，食客有口福！（攝影：Katty）

 

使用非籠飼雞蛋製成的魚子醬魔鬼蛋。（攝影：Katty）

 

即製的海膽意大利飯配油封番茄，香濃惹味；只限自助晚餐供應。（攝影：Katty）

 

　　自助餐另一亮點，是源源不絕供應的新鮮龍蝦，除了蒸及烤之外，更有多種烹調方法，包括龍蝦伊麵、日式蒜香龍蝦炒飯，以及最有新鮮感的龍蝦叻沙，各有特色，喜歡食龍蝦的朋友一定不會失望！

 

新鮮龍蝦源源不絕供應，另外亦有大蝦，啖啖肉，同樣鮮味。（攝影：Katty）

 

記者覺得蒸新鮮龍蝦最鮮甜，可以自行配以烤三色椒及特製醬汁；只限自助晚餐供應。（請原諒我的擺盤！）（攝影：Katty）

 

最有新鮮感就是龍蝦叻沙，適合喜歡重口味的朋友。（攝影：Katty）

 

　　熱盤的選擇都非常豐富，最驚喜是有自助餐少見的蒸鱔及乳豬，另外還有烤和牛牛板腱、和牛薄切配吞拿魚蛋黃醬及酸豆、四川香辣和牛配香脆蓮藕、麻辣和牛三角肉、烤虎蝦串、香烤原隻澳洲羊腿、香焗三文魚等，很有誠意。

 

好肥美的豉汁蒸鱔。（攝影：Katty）

 

皮脆肉嫩的乳豬。（攝影：Katty）

 

除了乳豬，燒味還有豉油雞、叉燒及燒鴨。（攝影：Katty）

 

想大讚餐廳很有誠意，簡單如煙肉青豆，都有精緻的賣相！（攝影：Katty）

 

　　如果是甜品控的話，一定要留肚，因為甜品壬的選擇非常豐富，包括包括巴斯克芝士蛋糕、Valrhona紅桑子朱古力蛋糕、抹茶及士多啤梨林明頓蛋糕、檸檬蛋白撻、開心果泡芙、拿破崙蛋糕、芒果布甸、瑪德蓮蛋糕、朱古力撻、Tiramisu等，當然少不了多款口味的雪糕。

 

即製的法式火焰橙香薄餅。（攝影：Katty）

 

檸檬蛋白撻。（攝影：Katty）

 

拿破崙蛋糕。（攝影：Katty）

 

紅絲絨蛋糕及巴斯克芝士蛋糕。（攝影：Katty）

 

如果喜歡飲Espresso Martini的話，每位可以另加$168就可以任飲！（攝影：Katty）

 

餐廳最大特色是開放式廚房及很多live station，客人可以吃到最新鮮熱辣的美食。（攝影：Katty）

 

餐廳裝潢設計靈感源自灣仔的天星小輪與電車，糅合懷舊本地元素與摩登設計，營造出時尚又不失溫度的用餐空間。（攝影：Katty）

 

　　酒店推出Food Studio七五折開幕優惠，只要於酒店官方網上商店預訂，即可享用折扣，午市自助餐每位$418.6起（加一後$448.8起），晚市自助餐每位$636起（加一後$720.8起）。

 

午市自助餐

供應時間：12nn-2:30pm

早鳥優惠價（已包括加一服務費）：

星期一至星期五：成人 $448.8、小童 $270.3

星期六、日及公眾假期：成人 $508.3、小童 $304.3

 

晚市自助餐

供應時間：6:30pm-9:30pm

早鳥優惠價（已包括加一服務費）：

星期一至星期五：成人 $720.8、小童 $431.8

星期六、日及公眾假期：成人 $780.3、小童 $474.3

 

Food Studio

地址：香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓

電話：2802 8888

訂位：按此

 

