10月9日出現了令市場震撼的消息，中國突然宣布對稀土相關技術實施出口管制，侵侵立即表明反擊，將從11月1日起對中國商品加徵100%關稅，並對「所有關鍵軟體」實施出口管制。在侵侵上任不久，小弟曾經寫過一篇文章《特朗普屢改投石車設定》（見連結），預期侵侵任內4年，投資環境不確定性增加，總會在風平浪靜時又再起浪。

還記得侵侵比較大動作之時約在今年第一季，主菜為俄烏戰事與關稅戰，當時全球被侵侵搞得透不過氣來。自從4月上下，整體上未有太大的壞消息，最多只是減息的爭論與一些經濟數據的調整之類。大市自今年4月不斷上升，納指由16000點左右一直升到23000點，半年時間升超過四成，其實升幅非常誇張。

每次股市暢旺時，所有負面消息似乎都消失了，就算出現了負面消息，都會被淡化，例如「雖然就業數字下跌，但相信經濟依然強勁⋯⋯」。真正危機的特質，是不容易被看得見，尤其身處於太平盛世、歌舞昇平之時，大眾很難覺察到危機的存在。然而，危機已靜悄悄地出現了。

特朗普再次上台後，環球投資市場波動加劇。(AP)

大家看得見的因素，加息？晶片出口數字？貿易數字？經濟數字？AI行業的投資金額？全球投資者正在按這些數字估值，安排資產配置、資金流向，亦對未來作出合理預期。看得見的因素背後，總有突發事件，突然跳出來的，會影響估值結果。

往常的突發事件，一來不是經常性，二來影響層面有限，例如突然出了消息指一些農產品大失收，又或者蘋果公司公布業績不符市場預期等。但近年出現「侵侵效應」，特別喜歡搞弄底層遊戲規則，影響層面大，頻率亦高，不是開玩笑。

雖然今次事件對股市未見有很大影響，市場普遍恐慌反應只維持了一兩個交易日，後來很快便止跌回升，不過那段時間的三兩招，提醒了我們世界似乎變了樣，大家身處在危機四伏的投資環境之中。

當中包括各地戰爭風險，例如俄羅斯的無人機在歐洲搞甚麼呢？還有一些俄羅斯的友好國家後續會如何配合呢？若你告訴我，明天一覺醒來，發現身處第三次世界大戰的歷史巨輪當中，我完全不覺得這有甚麼出奇。

值得留意，今次先出招的是中國（雖然有報道指早前美國透過其他國家對中國科技作進一步限制）。侵侵的「Art of the Deal」傾向「開天殺價，落地還錢」，主要想賺取談判籌碼；中國則不同，出招前傾向深思熟慮，衡量過形勢與最壞情況才出手。在博弈遊戲，美國有好幾個範疇可出招，包括貿易戰、科技限制、金融封鎖與軍事行動等，而中國這一下出手，有機會將搏拳時將出現的情況都處理好，大概反映了一些形勢上的改變。

作為投資者，面對不確定性大增，太進取甚至利用高槓桿投資，實在要三思。保守，可能令你賺少一點，甚至表現得蠢一點，但至少不會一鋪清袋。就在中美貿易戰升溫那天，有報道指一名32歲烏克蘭幣圈知名網紅疑因幣市崩盤自尋短見，倒斃於其名車內，這類消息令人心傷。外面始終是大海，突然出現暴風雨，多堅固的大船都會沉，小心。

