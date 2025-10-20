阿爺不忍了，將之前磨利了的刀，回砍撲過來的美狼，美狼前爪已中了幾刀，但美狼性不改，應會發起最後一擊，金融戰。

在美國總統特朗普第一任期發動貿易戰前，國家主席習近平仍當特朗普為可交好的伙伴，故盛情款待特朗普夫婦，於從未開放的故宮一隅設盛宴，特朗普孫女亦以普通話獻唱了《茉莉花》一曲。

正當世人均看好這位商人出身的特朗普會以商道來處理中美貿易關係時，就竟在剛離開中國境，在太平洋上空，就發出關稅戰。阿爺當時確是被打個措手不及。不過中國人對這些「食碗面反碗底」的奸人，從來是不少見，歌仔都有得唱：

朋友來了有好酒，豺狼來了有獵槍

不旋踵，中國就定出了應對之策，在《人民日報》上重刊毛澤東抗日大作：《論持久戰》，該文主旨是：先搞好自家經濟，練好武功，之後報仇。這就是打鐵必需自身硬，君子報仇，十年未晚。

中國在過往8年（特朗普第一任的4年，及拜登4年任期）忍氣吞聲之餘，但就日日健身。

最忍、忍、忍者，就是華為孟晚舟被無理拘留，阿爺都無乜出聲，因為即使如中國在南斯拉夫的領館被所謂的「誤」炸、銀河號貨船被美軍強行上船搜貨，兩者都涉領土主權上的羞辱，但在軍力不如人下，人家的拳頭就是道理，唔忍唔得。

一直至2021年3月18日，時任中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔箎用16分鐘回應美方：「美國不可以再用居高臨下來跟中國說話，中國不再吃美國這一套。」打響了向美狼的第一槍，到近月，中國對美國及其豺友，是全不客氣地刀槍相向，中國此時硬氣了。

美小動作近日頻生

今年中，美國將國防部改名為「戰爭部」，這個改名不是小事，分明是要準備與中國作戰而改。跟著中國「九三閱兵」，如果在中國九三閱兵後，美國防部才改名為戰爭部，就是處於下手了，反正知道中國閱兵展示出唔簡單之武裝（美國情報也不是吃素的嘛），就早改早著，美國看完九三閱兵，便立召環球各駐外的指揮官800餘人，回美國商議，商議乜不知，但總不會是議如何討好中國吧！

特朗普與拜登都祭起了對中國的制裁，中國早期是接招，而不還招，近月則積極（不是主動，而是被動）還招。

軍事上，美菲在南海搞事，中國海警船以水炮治好了菲船的越界，美國曾在東海入窺，但就被中國的天眼天網睇實。之後的軍事上滋擾怕是要煽動台灣作軍滋擾，台灣民進黨作為美國的馬前卒，不排除會冒險玩火，會帶來地區上的金融震盪。

在芯片方面，中國竟禁止英偉達(US.NVDA)專為中國市場而製造的H20芯片，中國之所以大氣是因為中國在深圳的新凱來，一家由深圳國資委控股的企業，這家企業成立4年，於10月15日發布了可做出生產芯片的全流程的設備，這即是可以不用被荷蘭艾司摩爾(US.ASML)卡脖子了。

9月30日荷蘭政府配合美國打遏中國的政策，以「莫須有」罪名，凍結中資安世半導體資產並罷免中方CEO，妄圖搞技術掠奪，此事連BBC也認為荷蘭政府行為不妥。中國的反制是前所極烈，停止安世半導體向荷蘭出口，此舉就連ASML的生產也立馬要停，對荷蘭政府的反制也是異常之烈，事件仍在發酵。

中國又以禁止稀土出口作反擊，之後更進一步表示凡產品用上0.1%中國稀土者，其產品都被追源，以確保不會被美國軍方工業用上，此措施一旦被執行，在90日之內美國軍工以致英偉達都要面臨停產。此事令特朗普反應激烈，又吹要向中國徵100%的關稅。

中方正為金融戰作準備

中美在關稅戰、芯片戰已全面開打了，特朗普還有甚麼砍華之招，恐怕就是金融戰了。

這個金融戰會怎開打？有估是要趕中概股從美國退市，但華爾街人未必肯；有估是全踢中國出SWIFT體系，但中國為應付這一局，已籌備經年去用人民幣國際化或黃金去應兌國際間支付。

另個搞作就是搞股匯衝擊，反正美財長貝森特曾是索羅斯頭馬之一，對搞股匯衝擊是熟手熟路，但中國又怎應付？

作金融衝擊，是講錢，要防金融衝擊也是要錢，阿爺自2024年9月24日六部委宣言要撐好管好中國股市時，就立馬啟動了印鈔機。

M1的貨幣增長自2024年9月起便升，反映阿爺印鈔量（圖一）。這個是有必需的，美國已大量QE，在今年10月減息兼不縮表(QT)後，美元量必大增，如人民幣不適時也增發，即是人匯會被谷起，人匯升太多，不利中國外貿出口，此種鬥發鈔，除了應對美元的貶值外（即你發鈔，你貶，我也發鈔，我又貶）還可以帶動國內消費。

要防外資衝擊，也要做到本身硬到無可被擊之處，中國內房是弱點，故近年來阿爺已加速清理內房這個炸彈，今時內房資金面有一定改善，而最重要的是要讓內銀的不良率降下來，這個在2020年6月以來已下苦功（圖二），以前要由銀行承擔高的不良率，故內銀淨息差也要高，隨著不良率降，內銀淨息差也可走低，成近年內銀不斷減存款息的原因。銀行減息亦有利企業運作，幫助反內捲。

阿爺近年種種金融行為，都可以被看成為是在築護城河，以防「金融」亂來犯，這是另類的九三閱兵，而金融工事的構築，仍未完備，在第四季，貨幣寬鬆仍在進行。

居安思危3板塊

中國銀河證券研報指出，第三季經濟數據有走弱跡象，市場又進入新一輪的政策等待周期，然而對於第四季落實減息並未形成一致預期。

從內部來看有3條主線：1、是美國對中國加徵關稅可能給中國出口帶來一定衝擊，中國經濟增速可能階段性放緩，並面臨一定的就業壓力；2、是四季度依然面臨物價低位運行的困難和挑戰，實際利率仍然偏高，有調降的必要性；3、是配合財政政策協同發力，5000億元人民幣的政策性金融工具正在加速落實、1萬億元人民幣左右化債相關工具也可能在第四季落實。第四季貨幣政策的優先目標仍然是經濟增長和充分就業，貨幣寬鬆或超預期。央行有望「以我為主」進行貨幣寬鬆，一方面實施10個點子至20個點子的減息，從而引導LPR下跌，並傳導至貸款利率、存款利率的進一步下跌；另一方面，也有可能重啟國債買賣。

在AI股升幅已多，稀土戰、芯片戰和可能的金融戰出現時，上周中港股市大跌，可能是有大戶察覺要居安思危，將資金再作配置。怎配置？國內有個證券分析師程濱有如下建議：

一、貴金屬板塊：亂世中的「定盤星」

貴金屬板塊的上升主要受全球避險情緒驅動。當國際地緣政治風險可能再升溫，或市場對全球經濟增長前景的擔憂加劇，促使投資者尋求傳統避險資產。黃金作為最重要的價值儲藏手段，其價格通常在經濟不確定性或市場動盪時期走強。此外，市場對主要經濟體貨幣政策轉向的預期也可能利好黃金等無息資產。

二、燃氣板塊：冷冬預期與價值重估

燃氣板塊的活躍，核心驅動力來自兩方面。一是對即將到來的冬季用氣高峰的「冷冬」預期。隨著北半球步入秋季，市場開始交易冬季暖氣需求，若今冬氣溫偏低，天然氣需求將大幅增加，推動氣價上升預期。二是產業內部的改革與價值重估，城市燃氣企業受惠於順價機制的推進，其盈利穩定性與確定性增強。龍頭股國新能源(滬:600617)「4天3板」的強勢表現大大激發了板塊人氣。

三、銀行板塊：穩健的「壓艙石」

銀行類股低估值、高股息的特徵，使其在跌市中表現堅挺。在市場風險偏好急劇下降時，資金傾向從高估值板塊撤出，流入股息率可觀、波動性較低的銀行股，以獲取穩定的派息收益並規避市場風險。農業銀行股價創出歷史新高，正是這邏輯的極致體現，反映了市場對國營穩健經營的認可。

2024年國慶節後，港股曾一跌近4000點，今次會否歷史重演，要待觀察。今周就是這個主要的觀察期，上周五（17日）的一跌700點，跌勢雖凶，但如能守於25000點（見圖三），則今次只是個較深度的調整，但如今周失25000點，則今次調整期或要較長，要到11月才可有望見底了。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）