金鐘麥當勞滑嘟嘟期間限定店︱滑嘟嘟周末快閃＋App會員100分$1加購奶昔及潮物優惠

全球首創「維港海上大巡遊」by AllRightsReserved將於今個周六（10月25日）起在維港盛大舉行，其中麥當勞樂園人物滑嘟嘟更會化身巨型充氣雕塑現身維港海面，令人期待！各位滑嘟嘟記得去金鐘海富中心旗艦店打卡，分店已換裝成為期間限定的滑嘟嘟主題店，同時全線加推App會員專享100分加$1歎人氣王滑嘟嘟奶昔，及不同指定金額換購滑嘟嘟系列限量潮物。

Read More：維港海上大巡遊︱市集紀念品、遊戲、餐飲，門票包$20優惠券＋萬聖節送糖果

10月維港海上大巡遊｜多啦 A 夢、LABUBU、滑嘟嘟及KAWS & 芝麻街巨型充氣雕塑，中環市集+主題餐飲＋早鳥門票攻略





金鐘海富中心旗艦店即日起換裝成為期間限定的滑嘟嘟主題店。

金鐘海富中心旗艦店即日起更換裝成為期間限定的滑嘟嘟主題店，其中店內22公尺長的弧形互動LED屏幕將播放全新製作的主題短片，可愛度爆燈的滑嘟嘟於維港暢遊，Chill住歎奶昔的畫面。滑嘟嘟更會於週末不定時快閃金鐘海富中心旗艦店，和一眾粉絲超近距離見面！

麥當勞App即日起將再次推出人氣王滑嘟嘟奶昔，會員以100分加$1即可兌換此味道酸甜清新的雜莓味奶昔；並同步推出4款滑嘟嘟系列限量潮物，包括：人氣王滑嘟嘟棒球帽、人氣王滑嘟嘟沙灘巾、人氣王滑嘟嘟手挽袋以及人氣王滑嘟嘟短襪，上次買唔到的Fans 今次唔好走寶！

App會員可點擊App內指定Banner到網上商店選購心水潮物，分別可以100分或500分加不同指定金額換購。成功購買的會員會自動收到訂單確認之電郵，並可按指定取貨日子起計14天內換領已選購之禮品。人氣潮物數量有限，售完即止，各位滑嘟嘟粉絲記得要把握機會。