  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
吃喝玩樂
Foodie What’s On
影視娛樂玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠

20/10/2025

金鐘麥當勞滑嘟嘟期間限定店︱滑嘟嘟周末快閃＋App會員100分$1加購奶昔及潮物優惠

#麥當勞 #美食優惠 #維港海上大巡遊 #美食 #金鐘 #滑嘟嘟期間限定店 #美食情報
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 麥當勞

　　全球首創「維港海上大巡遊」by AllRightsReserved將於今個周六（10月25日）起在維港盛大舉行，其中麥當勞樂園人物滑嘟嘟更會化身巨型充氣雕塑現身維港海面，令人期待！各位滑嘟嘟記得去金鐘海富中心旗艦店打卡，分店已換裝成為期間限定的滑嘟嘟主題店，同時全線加推App會員專享100分加$1歎人氣王滑嘟嘟奶昔，及不同指定金額換購滑嘟嘟系列限量潮物。

 

Read More維港海上大巡遊︱市集紀念品、遊戲、餐飲，門票包$20優惠券＋萬聖節送糖果

10月維港海上大巡遊｜多啦 A 夢、LABUBU、滑嘟嘟及KAWS & 芝麻街巨型充氣雕塑，中環市集+主題餐飲＋早鳥門票攻略

 

金鐘海富中心旗艦店即日起換裝成為期間限定的滑嘟嘟主題店。

 

　　金鐘海富中心旗艦店即日起更換裝成為期間限定的滑嘟嘟主題店，其中店內22公尺長的弧形互動LED屏幕將播放全新製作的主題短片，可愛度爆燈的滑嘟嘟於維港暢遊，Chill住歎奶昔的畫面。滑嘟嘟更會於週末不定時快閃金鐘海富中心旗艦店，和一眾粉絲超近距離見面！

 

 

　　麥當勞App即日起將再次推出人氣王滑嘟嘟奶昔，會員以100分加$1即可兌換此味道酸甜清新的雜莓味奶昔；並同步推出4款滑嘟嘟系列限量潮物，包括：人氣王滑嘟嘟棒球帽、人氣王滑嘟嘟沙灘巾、人氣王滑嘟嘟手挽袋以及人氣王滑嘟嘟短襪，上次買唔到的Fans 今次唔好走寶！

 

 

　　App會員可點擊App內指定Banner到網上商店選購心水潮物，分別可以100分或500分加不同指定金額換購。成功購買的會員會自動收到訂單確認之電郵，並可按指定取貨日子起計14天內換領已選購之禮品。人氣潮物數量有限，售完即止，各位滑嘟嘟粉絲記得要把握機會。

 

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#麥當勞 #美食優惠 #維港海上大巡遊 #美食 #金鐘 #滑嘟嘟期間限定店 #美食情報
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk