世事政情
易經看世界
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

23/10/2025

從大畜卦看高市早苗及日本前景

  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

     

    易經看世界

    易經看世界

    本欄隔周四更新

　　日本自民黨新任黨魁高市早苗（編按：高市早苗於10月21日當選日本首相，筆者撰文時未知結果），曾擔任安倍晉三及岸田文雄主政時的國務大臣，政見保守，立場傾右，被稱為女版安倍晉三或安倍晉三2.0。這位日版女強人，一向與台灣互動密切，且過去對參拜靖國神社十分支持，中國視她為「鷹派」，韓國也對其強硬路線深感憂慮。

 

 高市早苗曾擔任安倍晉三的國務大臣 (AP)

 

　　2021年她以候選人身份參加自民黨總裁選舉，終被淘汰；2024年捲土重來，結果輸給石破茂；在今年的選舉，她擊敗對手小泉進次郎。她是「女身男相」，行事也充滿陽剛，早在中學時已迷上電單車，更成為「暴走族」。

 

 高市早苗在中學時已迷上電單車，更曾是「暴走族」。（網上圖片）

 

　　所謂「暴走族」的座騎，是非法改裝機車，加大了馬力，並刻意發出巨大噪音，甚至違反《道路交通法》。「暴走族」穿著體力勞動者工裝褲或寬鬆褲子、高筒靴及皮革軍用夾克，這種風格源自二次大戰時日本空軍敢死隊「神風特攻隊」的裝扮，典型配件是一字巾、外科口罩，而改裝後的機車如戰鬥機形狀，把手和後座位提高，座椅靠背加大。

 

　　高市早苗直至37歲才脫離「暴走族」，因她加入政壇後被人勸說要珍惜生命。她轉而駕駛配置直列六缸引擎的Supra A70白色跑車，不脫她的飆車本色。她這種強悍作風，令到與自民黨合作26年的公明黨也決定退出執政聯盟。公明黨是日本一個中間偏右的保守政黨，它與自民黨在1999年至2009年，以及2012年至2025年聯合執政。這次兩黨分手，據公明黨主席齊藤指出，理由是公明黨要求自民黨加強規範企業與團體政治獻金，但未獲明確回答。

 

 脫離「暴走族」後，高市早苗轉駕Supra A70跑車。（網上圖片）

 

　　自民黨失去了公明黨的支持，在眾議院議席不夠半數，但很快便取得維新會的合作協議。「自維」聯手，將在眾議院擁有231席，距離過半的233席只差2席。執筆時日本新首相尚未選出，但如無意外，高市早苗應順理成章成為日本新首相。

 

　　不過，自民黨與維新會的合作，可不是傳統的「聯合執政」，而是一種被稱為「閣外協力」的模式：在國會運營上與自民黨並肩作戰，但卻不派遣任何黨員入閣擔任大臣，保持其監督者與改革者的形象。

 

失去了公明黨的支持，高市早苗轉和維新會合作。(AP)

 

　　如今且以高市早苗四字起卦，看看她的政治前景。上卦高市，高字10劃，市字5 劃，相加15劃，15÷8餘7，得出艮卦，艮為山；下卦早苗，早字6劃，苗字11劃，相加17劃，17÷8餘1，得出乾卦，乾為天，全卦是山天大畜卦。至於變爻，15+17=32，32÷6餘2，即九二爻變。

 

大畜卦 

 

　　大畜卦是個充滿氣勢之卦，下乾上艮相叠。乾為天，代表剛健；艮為山，代表篤實。畜者積聚，大畜意為大的積蓄。此卦頗符合高市早苗的強者形象，會不畏艱難險阻，努力向前，堅守其強者之道。外卦為山，表示堅守原則與自強不息；內卦為天，表示有無限動能和積極進取。問題在其變爻，顯示高市早苗若當選首相，上天似乎不會與她合作。

 

　　變爻是九二，爻辭曰「輿說輹」。所謂「輿」者，車也，喻進行之意；「輹」者，車軸之縛也；「說」的音義都作「脫」，脫落的意思，三字加起來即指用來固定車輪軸的革繩脫落，車子當然不可前進。此爻說明了高市早苗在位會是舉步為艱，困難重重。畢竟日本文化重男輕女，女強人很難吐氣揚眉。而變卦是賁卦，這是夕陽下山卦，看來日本很快又要換首相了。 

 

賁卦

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

