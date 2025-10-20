為甚麼新加坡在穩定幣政策上勝過香港

新加坡作為全球第三大外匯交易中心的地位，正在被數據不斷鞏固。根據國際清算銀行今年四月的調查，新加坡每日外匯交易量高達 1.485 兆美元，比三年前暴增六成，全球佔比也從 9.5% 升至 11.8%。

換言之，全球每十筆外匯交易，就有一筆以上發生在新加坡。這波增長主要來自美元、日圓、歐元等主流貨幣的交易活躍，以及利率衍生產品的繁榮。

10月1日，一則重磅消息炸翻了幣圈與科技圈：新加坡元穩定幣XSGD正式登陸美國最大加密貨幣交易所Coinbase。這意味著全球用戶能直接使用新加坡元參與加密貨幣市場，而不再需要繞道美元。

更關鍵的是，XSGD 並非所謂「空氣幣」，它由新加坡公司 StraitsX 發行，100% 以新加坡元現金存放於 DBS、渣打等大銀行，並受到新加坡金融管理局（MAS）的監管。這使其合規性與透明度獲得國際平台的高度認可。

不僅如此，XSGD 還落地了本地消費場景。OKX 與 Grab 聯手推出新加坡首個穩定幣掃碼支付：用戶可以持有 USDC、USDT 等美元穩定幣，透過 OKX Pay 自動兌換成 XSGD，商家則直接收到新加坡元。

這意味著加密貨幣支付不再局限於線上交易，而是真正走入咖啡館、便利店與計程車等日常場景。這一舉措不僅減少了匯率風險，更在傳統金融與加密世界之間建立了一座安全、可持續的橋樑。

今年美國率先通過《穩定幣法案》，讓美國成為全球加密之都，要求發行方必須以真實資產作背書，並公開儲備金帳目。新加坡也在六月推出新規，雖看似更嚴格，要求即使面向海外的加密公司也需申請牌照，但實際上這是一場「洗牌」。通過嚴明規則篩掉不合規的灰色玩家，真正留下來的企業將更有機會走向全球舞台。

XSGD 就是最典型的樣本。它同時滿足嚴格監管、國際平台認可與本地支付落地三大條件，成為新加坡「數位金融中心」戰略的標誌性案例。

Coinbase 與 OKX 的態度也顯示，清晰的監管框架不是阻力，而是推動創新的基礎。

相比之下，香港雖然在政策上積極追趕，但其監管框架尚處於建立初期，更偏向於「試驗田」性質，市場參與者仍在觀望。新加坡則結合了強大的傳統金融基礎、MAS 的全球信譽，以及對支付場景的迅速落地，率先形成了「國際認可 + 本地應用」的完整循環。

我九月的文章中提到了，目前全球 USDT 的核心用戶群體中，有相當比例來自華人社區。有一半的 USDT 持有者與華人群體存在關聯。這意味著，新加坡憑藉其國際金融中心地位與區位優勢，如果能夠成功吸納這部分資金流，將迅速放大穩定幣市場的體量與活躍度。

新加坡之所以在穩定幣政策上勝香港，關鍵在於三點：

其一，傳統金融市場的深度與全球外匯中心地位，為數位資產提供了天然的信任基礎；

其二，MAS 制定的監管既嚴格又清晰，讓國際平台敢於推廣本地穩定幣；

其三，XSGD 快速進入支付場景，讓加密貨幣真正服務於民眾日常生活。這些優勢，使得新加坡不僅在金融創新上跑在前面，更成功奠定了其在亞洲乃至全球穩定幣格局中的領先位置。