高市早苗的封相之路崎嶇顛簸，不過這對她日後的執政卻可能是好事。

極右翼的自民黨人高市早苗在10月4日擊敗溫和保守派候選人小泉進次郎，成為自民黨新任黨魁。一時間，她就任下一任日本首相的預期甚囂塵上，畢竟在戰後80年中，自民黨黨魁僅有兩次未能坐上首相寶座。

然而意外還是發生了。與自民黨連續26年合作的公明黨，突然退出執政聯盟，並與反對黨討論組織在野黨大聯盟。那一刻，國民民主黨黨魁玉木雄一郎聯合一眾反對黨，理論上有可能入主永田町，建立起新的執政聯盟。

可是玉木本人沒有執政經驗，又缺乏駕馭政治光譜各異、政策訴求迥異的一眾反對黨的能力，他本人更喜歡以「關鍵角色」的形勢來操縱局勢。機會稍縱即逝，與反對黨陣營的談判陷入僵局後，代表關西極右翼勢力的日本維新會突然轉向，開啟了與自民黨合作的談判。

維新會提出了十二點要求，更將自民黨同意設大阪為副都心、減少議會席位當作談判成功的必要條件。這對高市是極高的門檻，因為會動自民黨內不少人的奶酪。從結果看，麻生太郎在幕後做了許多工作，加上在副都心問題上模糊處理不設時限，高市幾乎全面滿足了維新會的要求。維新會支持高市拜相，但不參加內閣，為自己留下了最大的政治周旋空間。

從高市的角度看，與維新會合作，遠遠容易過與公明黨合作。公明黨走溫和中間路線，與自民黨中間派的政治光譜接近，但與高市等自民黨極右翼卻是三觀不合，之前也曾公開批評過高市的政治立場。維新會同屬極右翼，大家背後的金主都是關西財閥，差別主要在財政政策上。

高市早苗自稱是安倍晉三的嫡傳弟子，主張推進財政擴張政策。(AP)

當自民黨和維新會走到一起，國家民族主義情緒勢必高漲，修憲也會被提到議事日程。不過高市的政策可以走多遠，取決於她在黨內及執政聯盟中的影響力。她自稱是安倍晉三的嫡傳弟子，她的政治理念的確如此，但是高市沒有安倍（尤其在第二任）在黨內的巨大影響力。

高市被稱為「一匹狼」，不願花時間與同僚推杯換盞，寧願在家一個人研究政策法令。她在黨內缺乏嫡系人脈和政治資源，是一個重大的短板。這也使高市需要依賴麻生勢力的支持和周旋，來維持黨內的運作。在連立陣線中，維新會傾向不進入內閣，這樣某些議題上可以投票反對政府主張，這種架構注定了高市內閣處於弱勢。

維新會「加盟不入閣」，實際上是要求高市支付「單次政策的政治代價」。任何維新會不認同的政策，高市都需要支付籌碼來換取，從維新會推進自己訴求角度，這是一個在議會僅佔35個議席的政黨性價比最高的盟約。公民黨退出執政聯盟後，也表示願意「就個案立法與自民黨合作」，算盤是一樣的。

高市的經濟政策走向，相對比較清晰。她會沿用一貫的主張，推進財政擴張政策。麻生會制止她做出任何下調消費稅的動作，但是財政開支可以增加，財政赤字可以加大，令市場擔心財政失控。由於高市在議會的弱勢地位，她的「安倍經濟學」不至於太激進。

高市是反對加息的，不過由於注意力需要集中在政治勢力的平衡上，她可能一時不會聚焦於利率政策。日本央行傳統上獨立性較弱，加息之前一般會與政府商量。同樣缺乏政治資源的央行行長植田和男，在沒有得到高市認可之前，筆者認為不會主動加息，給立足未穩的高市添亂。估計日本今年暫停加息。

高市喜歡日圓弱勢，希望匯率因素抵消特朗普關稅所帶來的衝擊，日圓匯率因此成為高市交易的支柱。相信高市政府會一直容忍較弱的匯率，除非匯率加劇通脹壓力或招致特朗普政府不滿。

如何處理與特朗普政府的關係，是高市內閣的頭等大事。儘管政治理念上有諸多相同之處，高市缺少安倍的那種個人魅力，與特朗普的私人關係並不緊密。也許維新會的加盟可以加分，但是一切仍需觀察。無論高市與特朗普個人關係如何，日美供應鏈結合、軍工產業合作在未來數年可能有很大的突破。這對於重振日本工業，或許是一個契機。

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。