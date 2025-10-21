  • 報價
21/10/2025

網上情緣騙案｜超過4成受害人為55歲或以上！81歲婆婆被自稱「軍人」男友騙走逾500萬元

#理財智慧 #騙局大拆解 #理財 #騙徒 #網上情緣騙案 #騙案 #防騙視伏器 #網戀騙案 #防騙視伏App #網上騙案
Text: Katty Wu

　　別以為年輕人才會有「戀愛腦」，「老友記」同樣會被戀愛沖昏頭腦！過去10日，警方接獲超過40宗網上情緣騙案，總損失接近4,000萬港元，當中逾4成受害人為55歲或以上人士，合計損失金額超過2,400萬！

 

　　近日，一名81歲女事主收到一名自稱是軍人的WhatsApp詐騙訊息，對方邀請她參觀軍營，並透過殷勤的問候，迅速與她建立了網戀關係。騙徒後來聲稱希望創業脫離軍隊生涯等各種理由，要求事主提供資金。事主信以為真，多次按指示將現金存入指定戶口。

 

　　隨後，另一名自稱為該騙徒的「上司」聯絡事主，聲稱騙徒已去世，並留下超過900萬港元的遺產給她，但須先支付相關費用才能領取。事主不虞有詐，多次轉賬直至耗盡畢生積蓄。事主及後向兒子透露事件，才驚覺受騙，最終損失超過500萬港元！

 

　　孤獨感往往是騙徒在網上情緣騙案中乘虛而入的缺口，警方建議應多陪伴家中長輩，讓他們不會輕易相信陌生人的甜言蜜語，並謹記以下溫馨提示：

 

●    關心長輩的上網習慣，陪伴他們一起認識網絡安全

●    定期與長輩分享最新騙案手法

●    提醒長輩進行金錢交易前應與家人商量

●    教導長輩使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入對方電話或帳號等資料作風險評估

 


（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

