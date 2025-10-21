  • 報價
職場
風水蔣知識
21/10/2025

颱風愈強經濟愈差？仲影響地運？回顧60年代起香港颱風史

#風水 #地運 #颱風 #打風 #樺加沙 #經濟
　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。香港今年風雨特別頻繁，截至本集截稿前，已懸掛過兩次十號風球。9月超強颱風「樺加沙」襲港，令市民記憶猶新；更令人意想不到的是，中秋甚至寒露已過，10月中仍有「風神」來襲，成為本年度第十三個影響香港的熱帶氣旋。

 

　　今集蔣博士與大家探討「颱風與術數」的微妙關係，並回顧自1960年代起的香港颱風史。你有否發現，某些年代颱風特別猛烈，剛巧也是經濟低迷、民生不穩的時期？難道颱風與地運之間真的存在某種玄機？

 

　　說到十號風球，老一輩最常提起的是1962年超強颱風「溫黛」，那次是香港歷來死亡人數最多的風災。統計顯示，19601964年間，平均每年都有一次十號颱風。當時香港正值社會動盪期，包括制水、六七暴動等事件，民生困苦。

 

　　反觀八十年代至千禧年前，香港迎來經濟黃金期，轉口港貿易蓬勃、娛樂事業興旺，歌舞昇平。儘管有九七回歸的不確定性，但整體社會穩定，那段期間僅出現兩次十號以上颱風。

 

　　踏入2000年後，香港面對沙士疫情、政治不穩等挑戰。2018年超強颱風「山竹」重創本港，翌年即爆發2019年大型社會運動；2023年「蘇拉」來襲後，經濟轉差，不少商舖結業，令人不禁聯想到颱風與地運的關聯。

 

　　蔣博士認為，無論風災是否與地運有關，市民都應以平常心面對，放下矛盾、齊心搞好經濟。他寄語大家，希望來年風災減少，社會回穩，經濟向好。即聽蔣匡文博士詳細解說！

 

＊玄學非精密科學，內容只供參考。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

