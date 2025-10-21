  • 報價
21/10/2025

香港首個大型IP角色輕氣球巡遊「⁠Merry Balloon Hong Kong」12月28日西九舉行：LuLu豬、雪糕車等近20個巨型氣球可愛登場

#玩樂旅遊熱話 #玩樂假期 #IP角色 #輕氣球巡遊 #Merry Balloon Hong Kong #西九 #西九文化區 #香港周圍遊 #雪糕車 #LuLu豬 #M&M's公仔 #聖誕新年活動
Text: Katty Wu

　　每年11月底感恩節的時候，都會在IG見到紐約巨型卡通氣球巡遊的短片及照片，繽紛、熱鬧又開心。今個冬天，香港人不用再「⁠葡萄」了，因為大型IP角色輕氣球巡遊「⁠Merry Balloon Hong Kong」將會首次在香港舉行！

 

　　「Merry Balloon Hong Kong」將於2025年11月24日至2026年1月4日期間舉行，橫跨聖誕及新年假期。活動結合藝術、旅遊及娛樂三大元素，設有三項核心主題活動，包括：香港首個大型IP角色輕氣球巡遊「Merry Balloon Parade」、巨型夢幻充氣樂園「Merry Balloon Park」及AR氣球遊香港及全城集印「Merry-Go-Around Town」。

 

 

　　活動集AR科技、創意藝術與節慶娛樂於一身，近20個人氣角色將以不同形式現身香港街頭，為市民和遊客帶來驚喜。重頭戲當然是巨型卡通氣球巡遊「Merry Balloon Parade」，將於2025年12月28日（星期日）在西九文化區藝術公園舉行，市民和遊客可以免費欣賞。巡遊隊伍屆時將沿海濱遊走香港故宮文化博物館至M+，帶領近20個風靡全球及本地的IP角色巨型氣球在維港天空下翱翔，近距離為全港市民及旅客帶來一場前所未見的視覺盛宴。

 

 

　　預計「Merry Balloon Parade」將吸引過萬觀眾到場，大會率先送出200張觀賞門票，可於有利位置免費欣賞巡遊。大家可以到「Merry Balloon Hong Kong」官方IG帳號（@merryballoonhk），報名競猜參與活動的IP角色，最快答中的100位朋友將可獲得12月28日免費巡遊觀賞門票兩張。

 

 

Merry Balloon Hong Kong

IG：https://www.instagram.com/merryballoonhk/

 

 

etnet.com.hk