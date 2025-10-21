  • 報價
21/10/2025

木村拓哉《TOKYO TAXI》首映｜最型的士司機載倍賞千惠子到場，駕駛技術獲讚安心

Text: wong lin lin rachel

　　木村拓哉即將有新戲《TOKYO TAXI》上映，日前在東京鐵塔下舉行首映禮，戲中飾演的士司機的木村拓哉，穿上全身黑色西裝再次駕駛的士接載女主角倍賞千惠子進入場地，而且溫柔地一直拖實女拍檔走上紅地毯。接受訪問期間，倍賞千惠子大爆木村拓哉的駕駛技術。

 

Read more：東京國際電影節｜木村拓哉《TOKYO TAXI》成焦點，吉永小百合主演開幕電影《頂峰的對面有你》

 

　　日劇天王木村拓哉將會有新戲上映，他與84歲女演員倍賞千惠子合作演出《TOKYO TAXI》，昨日（20日）於東京鐵塔舉行首映禮。大會安排在戲中飾演的士司機的木村拓哉，再次接載女拍檔倍賞千惠子到達現場行紅地毯。木村拓哉全程表現出紳士風度，小心翼翼地拖著女方進場。

 

 

　　戲中，倍賞千惠子坐著後座位置，由木村拓哉接載在東京巿區內遊覽，而今次首映禮上，她則坐在副駕位置並在接受訪問時大讚木村拓哉的駕駛技術好，使她坐車時十分安心。

 

　　《TOKYO TAXI》改編自法國電影《Driving Madeleine》，木村拓哉在戲中飾演一位的士司機，遇上由倍賞千惠子飾演準備入住老人院的貴婦乘客，二人雖然只是萍水相逢，卻因為一次接載車程產生了奇妙的旅程。婦人在前往老人院的途上要求司機繞道而行，並在東京巿內遊走，在這趟東京到神奈川的車程上，她道出自己過去的故事，還感動了司機原本平凡的生活，使一直怨天尤人的的士司機，重新熱愛投入生活。

 

 

　　在圈中，木村拓哉出名愛速度、愛駕駛，他分別擁有電單車以及房車。近日，他在個人社交網站分享照片，部分照片中見到他接載愛犬出入，有粉絲從車廂內菱格紋真皮座椅、木質飾板等特徵，估計木村的座架是日產高級品牌 Infiniti 的大型 SUV「QX80」。QX80 車長約 5.3 公尺，車寬超過 2 公尺，是大型 SUV，外觀呈現穩重設計。

 

 

　　同時，木村拓哉也酷愛駕駛電單車，經常趁好天氣獨個兒出外兜風，有時更會約埋三五知己。除了在日劇《美麗人生》駕駛的TW200外，他也喜歡經典電單車品牌Harley Davidson。據知，在工作上或私下每逢他曾駕駛的車輛，也成功令該品牌銷售量上升。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇

