博爾頓被起訴，再次顯示特朗普有仇必報

上周五（17日），美國聯邦調查局(FBI)探員搜查了前總統國家安全事務顧問博爾頓(John Bolton)位於華盛頓的辦公室和位於馬里蘭州的住所。馬里蘭州的聯邦檢察官前一天對博爾頓提出起訴，指控他洩露國家機密，起訴書包含18項指控，其中8項涉及非法傳遞國防信息，10項涉及非法保留國防信息。如果日後這18項指控都被大陪審團定罪，博爾頓可能被判終身監禁，因為每一項指控都可以判刑10年。

昔日宿怨今朝清算

今年76歲的博爾頓是共和黨傳統派的國際事務專才，曾經效力三任共和黨籍總統，在小布殊(George W. Bush)執政時出任美國駐聯合國大使。特朗普的第一屆內閣內鬥激烈，博爾頓這位耶魯大學畢業的律師，於2018年4月出任特朗普的第三位國家安全事務顧問，惟在外交政策和處事風格等方面與特朗普不合，2019年9月便宣布辭職。不過特朗普當時公開表示，他炒了博爾頓。這種不近人情的粗暴做法，不僅不給博爾頓留面子，也顯示出兩人之間積怨頗深。

出任國家安全事務顧問期間，博爾頓在外交政策和處事風格上與特朗普並不合得來。(AP)

博爾頓離開白宮後專心著書，很快就出版了《事發之室：白宮回憶錄》，揭露特朗普政府國家安全團隊內部的混亂情況，以及特朗普只重私利、不顧國家利益的不當言行，例如，他要求烏克蘭總統調查民主黨政客，尤其是前副總統拜登之子在烏克蘭的商業行為（那時2020年的總統大選尚未開始）。博爾頓稱，特朗普把對烏克蘭的軍援與該國幫助蒐集的拜登黑材料掛勾。他還披露，特朗普在中美元首會晤時，請求中國大量購買美國農產品，以幫助他競選連任時能在主要的農業州獲勝。

博爾頓知道這些內幕的爆炸性，因此按照以往高官寫書的慣例，提交書稿給政府部門審核，以確定書中沒有洩密。特朗普認為，他與博爾頓的每次談話都屬於高度機密，不可以對外發表。於是有白宮官員表示，審核不通過，不可以出版，但博爾頓提出訴訟，後來聯邦法官判定，該書可以出版。

這本暢銷書激怒了特朗普，他責令司法部調查博爾頓是否洩露了國家機密，但調查未能提供涉及違法的確鑿證據。拜登上台後，民主黨政府擴大了對此案的調查範圍，但也沒能對博爾頓提出起訴。特朗普二次掌權後，下決心要「追殺」政敵，包括博爾頓，並且對司法部「大換血」，安插自己的親信到關鍵部門。「逍遙法外」的博爾頓此時在媒體上發表評論，批評特朗普的外交政策不靠譜，稱他邀請俄羅斯總統普京到阿拉斯加舉行峰會是一次失敗，獲勝的是普京。這樣的公開打臉，自然進一步刺激了特朗普，導致特朗普在社交媒體上大罵他是蠢貨、窩囊廢。今年8月，FBI探員搜查了博爾頓的辦公室和住所，帶走一批證物。根據這次的調查，最終於上星期正式起訴博爾頓。在大陪審團裁定博爾頓涉嫌洩露國家機密後，FBI次日派探員手持法院搜查令，對博爾頓的辦公室和住所再度搜查，似乎是想在輿論場上向博爾頓施壓。

FBI探員從博爾頓的辦公室帶走一批證物 (AP)

當時，已經有大批記者守候在博爾頓住所外面。由於博爾頓的敏感身份（如參與美國策劃暗殺伊朗高官），他早已成為外國敵對勢力的暗殺目標，因此在任內和卸任之後這幾年，一直有聯邦安保人員在他住所外常駐，提供24小時保護，他的鄰居們早就習慣見到黑色SUV停在他家車道上。但幾個月前情況有變，原因是特朗普二次上台後，下令撤銷了對博爾頓的保護。鄰居和記者那天見到，身穿FBI夾克的一隊人馬突然出現，他們帶著空紙箱入戶搜查，從早上幹到下午兩時多才帶著六個紙箱離開。這種罕見的場面，令事件立即升溫，在社交媒體上引起轟動。

對博爾頓的起訴書顯示，這次對他的指控，是他在擔任總統國家安全顧問期間，向兩位直系親屬分享了他的日常活動情況，因而洩露了國家機密，例如美國在外國獲取情報的手段和信息來源。據媒體報道，博爾頓在白宮上班時，喜歡用筆記本記錄會議內容，這次調查發現，他事後會把手寫筆記的內容用電腦存成Word文檔，然後把這些電子版日記用電子郵件分享給親屬，他還告訴親屬，這些材料以後寫書可以用。

追剿政敵公器私用

其實，博爾頓並沒得到公眾輿論的同情，首先是因為他的為人。博爾頓在任時留下各種資料，準備離職後寫書賺錢（媒體報道他的回憶錄僅預付款項就達200萬美元），並在書中吐槽老闆和同事，這不是「君子之道」。而且，他與親屬分享白宮內幕，無非是為了炫耀，但對自己家人有必要這樣炫耀嗎？

雖然被特朗普針對，但博爾頓並無得到公眾輿論的同情。(AP)

媒體大量報道博爾頓被特朗普「清算」的新聞，另一個原因是特朗普的打擊對象太多，做法太霸道。特朗普希望所有的人都捧他，第二任政府的官員都明白這一點，因此白宮的內閣會議有時開場白就是一輪熱讚，部長們當著媒體的面一位接一位誇讚特朗普。與此同時，如果哪位官員不按他的要求做，他就會將其炒掉，即使不在總統權限之內，他也要透過在司法部的代理人，用起訴的方式整垮對方。司法部人員辦案是用納稅人的錢，被起訴的官員則要自己支付律師費來維權、維護自己的名聲，即使最終勝訴，經濟上也損失慘重，甚至可能傾家蕩產。

媒體在這方面報道的熱點涉及兩位黑人女士——民主黨籍紐約州總檢察長詹姆斯(Letitia James)和聯邦儲備局理事庫克(Lisa Cook)。詹姆斯的辦公室曾經起訴特朗普的家族公司（被告包括特朗普及其兩子一女和兩名高管），指控他們虛報公司下屬房地產的價值，藉此從銀行獲得優惠資金，並在財務報告上推高特朗普的身家。紐約法院去年2月裁定被告犯商業欺詐罪，罰款3.548億美元，特朗普立即上訴。今年8月，紐約州上訴法院法官維持有罪原判，但免除了巨額賠款，因此特朗普及其兩個兒子仍不可擔任企業的領導人。特朗普認為，詹姆斯對他的起訴完全是政治打壓，目的是為了阻止他在總統大選中獲勝。

聯邦大陪審團起訴詹姆斯，指她進行商業欺詐和作出虛假陳述。(AP)

今年4月，聯邦住房資金局向聯邦司法部建議調查詹姆斯做偽證、騙取優惠貸款條件的行為。事緣詹姆斯幾年前在購買房產做投資時，謊稱該房產為她的主要住所，官方認為這種故意謊報屬於欺詐。據媒體報道，弗吉尼亞州的聯邦檢察官辦公室最初認為沒有足夠證據起訴詹姆斯，但特朗普任命的司法部高層不斷施壓，導致該辦公室負責人辭職。特朗普今年9月提名他的私人律師霍利根(Lindsey Halligan)出任領導該辦公室的聯邦檢察官，終於令他的意圖得到貫徹落實。10月9日，聯邦大陪審團正式起訴詹姆斯，指控內容包括商業欺詐和虛假陳述。本周五（24日）將正式開庭審理，如果詹姆斯被定罪，她可能要被終身監禁，並被罰款100萬美元。詹姆斯否認指控，強調這是特朗普將國家司法系統武器化，用於打擊政敵。

庫克的案件人們較為熟悉，因為全世界媒體都有報道。特朗普今年上台後，希望聯儲局迅速減息，減少美國國債的利息支出，但聯儲局主席鮑威爾遲遲不動手，特朗普於是用各種方式向鮑威爾施壓，甚至提出要罷免鮑威爾（法律規定總統無權罷免聯儲局主席）。在對鮑威爾施壓失敗後，特朗普希望用替換聯儲局理事，來實現贊成立即減息的理事佔多數，以便盡快減息。於是，與詹姆斯案類似的情況發生了。8月15日，聯邦住房資金局向聯邦司法部建議調查庫克做偽證，因為庫克2021年在向銀行申請購房貸款時作出了虛假陳述，以獲得優惠貸款條件。8月20日，特朗普在社交媒體上發文，要求庫克立即辭職。庫克堅持抗辯，至今仍留在聯儲局內，相關案件明年1月開審。

庫克堅持抗辯拒絕辭職，至今仍留在聯儲局內。(AP)

除了這兩位知名女士，聯邦住房資金局還用同樣的手法「圍剿」特朗普的其他政敵，包括加州民主黨籍聯邦參議員希弗(Adam Schiff)。希弗曾是眾議院情報委員會主席，主導過對特朗普的彈劾案。

政府停擺趁機斬草

這幾位特朗普的政敵如今官司纏身，顯示出國家機器的力量。與「圍剿」知名政敵相比，特朗普對中下層聯邦政府官員的衝擊同樣值得重視。在最初的幾個月，億萬富翁馬斯克領導的政府效率部已經裁減了一批聯邦政府公務員，其中包括很多司法部官員。最近聯邦政府停擺，為特朗普進一步下手「除草」提供了機會。

如今各部門領導人都是特朗普的親信，可以藉機裁走那些被認為不支持特朗普或者有明顯民主黨背景的公務員。美國聯邦政府因得不到預算注資，從本月1日開始停擺，很多公務員被安排回家放無薪假。特朗普放風說，民主黨搞的項目將被取消，有些人不用回來上班了。有美國媒體評論說，特朗普看上去並不介意政府停擺，因為他希望政府官員都是他的粉絲，而美國民眾都是聽話的臣民。

民眾怒喊「不要國王」

美國各地出現大大小小幾千場抗議活動，高呼「不要國王」。(AP)

這樣的總統、這樣的領導作風，實在有違美國的立國初心，難怪上周末美國各地出現大大小小幾千場抗議活動，主題非常明確——「不要國王(No Kings)」。特朗普的任期還有3年多，如果照目前的趨勢發展，在他下台時，不知白宮會變成甚麼樣。按照特朗普的要求，白宮目前正在大裝修，拆牆卸窗，為特朗普夫人打造一個新舞廳。官方表示，大約2.5億美元的裝修開支全部來自私人捐款。這讓人不得不說一句，對於官商勾結、利益輸送，全世界的人都知道。