兩日來港股升逾千點，追不追貨？答案：追。

《金融界》報道：10月21日，港股三大指數早盤高開高走，觸及高點後震盪下行回吐部分漲幅，恒生指數收市漲0.6%報26027點，恒生科技指數漲1.3%報6007點，國企指數漲0.8%報9302點，紅籌指數漲0.4%報4087點。

大型科技股多數走高，阿里巴巴(09988)漲2%，騰訊控股(00700)漲0.5%，京東集團(09618)漲0.6%，小米集團(01810)跌1.4%，網易(09999)漲2%，美團(03690)跌0.2%，快手(01024)漲2%，嗶哩嗶哩(09626)漲8.9%；蘋果概念股普漲，鴻騰精密(06088)漲超5%，藍思科技(06613)漲近5%，比亞迪電子(00285)漲超3%；保險板塊延續強勢，中國人壽(02628)漲6%；新消費概念調整明顯，泡泡瑪特(09992)跌8.1%；黃金股普跌，紫金黃金國際(02259)跌超4%；聚水潭(06687)上市首日漲近24%。

要追貨，追。追些穩健的，先看兩隻：

(1)中國移動(00941)：前三季度營運收入為7947億元（人民幣．下同），按年增長0.4%；淨利潤1154億元，按年增長4%。公告稱，截至9月30日，通訊服務收入6831億元，按年增長0.8%；銷售產品收入及其他為1115億元，按年下降1.7%；手機上網流量按年增長8.3%，移動ARPU為48元。

(2)寧德時代(03750):1至9月實現營收約2830.7億元，按年增長9.3%；淨利潤約490.3億元，按年增長36.2%。其中，於2025年第三季度，實現營收約1041.9億元，按年增長12.9%；淨利潤約185.5億元，按年增長41.2%。

另光大證券認為面對外部不確定性，月底前資金可能更注重板塊的防守性，中資金融股、消費股及高息股成為短期關注焦點。但他也強調，仍看好港股的成長股，建議投資者待形勢進一步明朗後再作布局。「短期來看，10月14日恒生指數的低點25300點可能成為短期底部支撐，而上方的阻力位在26000點至26300點區域，此為本周留下的跳空缺口。若恒生指數回調至25000點附近，則可視為投資者開始中長線布局的進場位置。」

銀河證券：中美貿易談判結果仍存很大變數，短期內市場風險偏好或持續偏低。當前港股估值整體處於歷史中高水平，預計未來港股市場或寬幅震盪。配置方面，建議關注以下板塊：1。海內外不確定因素較多，市場避險需求上升，利好貴金屬等避險資產。2。隨著市場風格切換，前期漲幅較低的紅利資產關注度提升。3。中國將於10月20至23日召開二十屆四中全會，並審議「十五五」規劃，規劃重點提及的板塊市場關注度將提升。

國泰海通證券：短期波動不改港股四季度牛市行情，其中恒生科技空間最大。首先，港股互聯網巨頭受益AI敘事發酵，港股資產結構優勢有望凸顯。其次，伴隨美聯儲局重啟減息，港股外資力量回流存在超預期可能。最後，南向資金有望繼續流入，有望推動港股行情繼續向上。結構上，AI驅動下，港股科技仍是行情主線。此外，港股紅利受益於政策強化分紅+低利率，港股新消費、創新藥資產較A股同樣稀缺，下半年或也值得關注。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）