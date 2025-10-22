  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Wonder in ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
女子愛財
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

22/10/2025

穩賺投資，博恒生私有化成功？

#理財智慧 #女子愛財 #理財 #滙豐控股 #恒生銀行 #私有化 #投資
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

    女子愛財

    隔周更新

　　姊妹們，連續幾次提到，港股自去年起見底回升之後，投資市場就變得熱鬧，無論新股和舊股都有明星股出現（新股有寧德時代(03750)，舊股則有泡泡瑪特(09992)）。而當股市暢旺時，也會有更多收購合併的動作。

 

　　本月初就有一宗頗為震撼的消息，那就是恒生銀行(00011)的大股東滙豐控股(00005)提出，以每股155元的作價，向其餘股東收購恒生的股份，成功之後，恒生將撤銷上市地位，這個行動就是大家聽到新聞報道中提到的「私有化」。

 

　　現實上，雖然很多公司夢寐以求想上市，但在某些情況下，也有上市公司想放棄上市地位，背後可能有很多原因。不過，今日我不想和大家討論滙控私有化恒生的背後原因，而是想和大家討論一下，這個可能是穩賺的「投資」。

 

　　事緣我有位姊妺Maria，當滙控公布私有化恒生當日（10月9日），眼見恒生的股價比起私有化價錢有一段距離，就飛撲入市，以每股149元掃入5000股，博私有化成功後，就可以穩賺幾萬元。

 

滙控提出以每股155元的作價，將恒生私有化。(Shutterstock)

 

　　「當日早上我聽到新聞後，望到恒生的股價大升，由上日收市的119元升至150元左右，但有趣的是，恒生在這個水位又不再升了，我突然想到，如果我在150元之下買到恒生，豈不是穩賺5元以上？而且，新聞公布還說，股東可以收到第三季股息，不會在收購價中扣除，那麼還可以多收1.3元，這個算是無風險投資吧！我有沒有理解錯？」Maria以帶點興奮但又有少許憂心的口吻問我。

 

　　「基本上，妳的理解沒錯，大前提是恒生的私有化建議能夠通過。」

 

　　「明白，但是，為甚麼恒生的股價不會升至155元的收購價？難道有機會告吹？」Maria追問。

 

　　「滙控今次以三成溢價（以收購價對比公布消息前的收市價119元計）來提出收購，算是十分慷慨了，因為過去幾年，恒生的股價都走弱。要數高位，可能要數到2018至2019年，那時也不過210元左右。除非真的是在這個摸頂位買入恒生，否則，連同這幾年所收的股息（去年全年股息6.8元），絕大部分人都應該有錢賺，所以，我估計，私有化建議通過的機會很大。再者，恒生的最大股東就是滙控（持有63%股權），之外就沒有明顯的機構投資者，所以，應該不會有太大阻力的。」我告訴Maria。

 

　　「那麼，我以149元買入了5000股，連同派息（第三季中期息每股1.3元），但不計手續費，每股應該可賺7.3元？也有近5%的利潤，這是不是所謂的『無風險利潤』？」

 

　　「哈哈，妳說得對，如果私有化真的通過，妳這宗買賣，每股可以賺到7.3元左右。但剛才妳問，為甚麼恒生的股價，不能一下子升至155元的收購價水平，妳知道是甚麼原因嗎？」

 

　　「嗯，我就是有點不明白！這才造就我這次的搵錢機會嘛！」

 

　　「讓我告訴妳吧！假設私有化建議可以獲得通過，但這仍然需要一段時間，因為滙控要先向恒生股東發出要約文件，然後召開股東大會，通過之後仍然要待法律程序完成後，小股東才可以收到錢，這一切都需要時間。根據公布，估計這宗交易將於明年上半年完成，即是整段時間長達半年至9個月。換句話說，這5%左右的差額就是妳等的代價了。而從另一個角度看，妳綁住的錢也有機會成本嘛，因為妳不買恒生，轉而趁最近的調整去買其他股票，可能用較短時間，就可以賺更多呢！」

 

　　「哦，明白了！但我想問，如果我是原有的恒生股東，我不想等，又是否值得在現水平沽貨呢？」

 

　　「當然可以！因為恒生股價已經因為私有化建議而急升近兩成多，正如我所說，絕大部分股東在恒生身上都是賺錢的。如果計過數，再持有半年，也只不過多賺幾個巴仙的利潤，當然可以考慮提早收割，換馬至其他投資。但隨著完成收購的日子愈近，恒生的股價就會愈接近155元的收購價。」

 

　　「完全明白，總之，現價和收購價的差額，就是反映私有化成功的機會和收到錢的時間，對嗎？」

 

　　「全對！」

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】歐盟擬要求中企須向當地公司轉移技術方可營運，你認為中方會否採取強烈反制？► 立即投票

我要回應
更多女子愛財文章

你可能感興趣

#理財智慧 #女子愛財 #理財 #滙豐控股 #恒生銀行 #私有化 #投資
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

博爾頓被起訴，再次顯示特朗普有仇必報

21/10/2025 18:18

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk