穩賺投資，博恒生私有化成功？

姊妹們，連續幾次提到，港股自去年起見底回升之後，投資市場就變得熱鬧，無論新股和舊股都有明星股出現（新股有寧德時代(03750)，舊股則有泡泡瑪特(09992)）。而當股市暢旺時，也會有更多收購合併的動作。

本月初就有一宗頗為震撼的消息，那就是恒生銀行(00011)的大股東滙豐控股(00005)提出，以每股155元的作價，向其餘股東收購恒生的股份，成功之後，恒生將撤銷上市地位，這個行動就是大家聽到新聞報道中提到的「私有化」。

現實上，雖然很多公司夢寐以求想上市，但在某些情況下，也有上市公司想放棄上市地位，背後可能有很多原因。不過，今日我不想和大家討論滙控私有化恒生的背後原因，而是想和大家討論一下，這個可能是穩賺的「投資」。

事緣我有位姊妺Maria，當滙控公布私有化恒生當日（10月9日），眼見恒生的股價比起私有化價錢有一段距離，就飛撲入市，以每股149元掃入5000股，博私有化成功後，就可以穩賺幾萬元。

滙控提出以每股155元的作價，將恒生私有化。(Shutterstock)

「當日早上我聽到新聞後，望到恒生的股價大升，由上日收市的119元升至150元左右，但有趣的是，恒生在這個水位又不再升了，我突然想到，如果我在150元之下買到恒生，豈不是穩賺5元以上？而且，新聞公布還說，股東可以收到第三季股息，不會在收購價中扣除，那麼還可以多收1.3元，這個算是無風險投資吧！我有沒有理解錯？」Maria以帶點興奮但又有少許憂心的口吻問我。

「基本上，妳的理解沒錯，大前提是恒生的私有化建議能夠通過。」

「明白，但是，為甚麼恒生的股價不會升至155元的收購價？難道有機會告吹？」Maria追問。

「滙控今次以三成溢價（以收購價對比公布消息前的收市價119元計）來提出收購，算是十分慷慨了，因為過去幾年，恒生的股價都走弱。要數高位，可能要數到2018至2019年，那時也不過210元左右。除非真的是在這個摸頂位買入恒生，否則，連同這幾年所收的股息（去年全年股息6.8元），絕大部分人都應該有錢賺，所以，我估計，私有化建議通過的機會很大。再者，恒生的最大股東就是滙控（持有63%股權），之外就沒有明顯的機構投資者，所以，應該不會有太大阻力的。」我告訴Maria。

「那麼，我以149元買入了5000股，連同派息（第三季中期息每股1.3元），但不計手續費，每股應該可賺7.3元？也有近5%的利潤，這是不是所謂的『無風險利潤』？」

「哈哈，妳說得對，如果私有化真的通過，妳這宗買賣，每股可以賺到7.3元左右。但剛才妳問，為甚麼恒生的股價，不能一下子升至155元的收購價水平，妳知道是甚麼原因嗎？」

「嗯，我就是有點不明白！這才造就我這次的搵錢機會嘛！」

「讓我告訴妳吧！假設私有化建議可以獲得通過，但這仍然需要一段時間，因為滙控要先向恒生股東發出要約文件，然後召開股東大會，通過之後仍然要待法律程序完成後，小股東才可以收到錢，這一切都需要時間。根據公布，估計這宗交易將於明年上半年完成，即是整段時間長達半年至9個月。換句話說，這5%左右的差額就是妳等的代價了。而從另一個角度看，妳綁住的錢也有機會成本嘛，因為妳不買恒生，轉而趁最近的調整去買其他股票，可能用較短時間，就可以賺更多呢！」

「哦，明白了！但我想問，如果我是原有的恒生股東，我不想等，又是否值得在現水平沽貨呢？」

「當然可以！因為恒生股價已經因為私有化建議而急升近兩成多，正如我所說，絕大部分股東在恒生身上都是賺錢的。如果計過數，再持有半年，也只不過多賺幾個巴仙的利潤，當然可以考慮提早收割，換馬至其他投資。但隨著完成收購的日子愈近，恒生的股價就會愈接近155元的收購價。」

「完全明白，總之，現價和收購價的差額，就是反映私有化成功的機會和收到錢的時間，對嗎？」

「全對！」

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au