  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Shopping What’s On
影視娛樂Foodie What’s On玩樂 What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠

22/10/2025

LG x HKTVmall 限時優惠：精選家電低至三九折！無線吸塵機$1,666、43吋4K智能電視$2,580

#LG #Jetso #Shopping #無線吸塵機 #HKTVmall #著數優惠 #家電 #網購 #智能電視
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　LG聯同HKTVmall推出「Thankful Store Day」限時優惠，由即日起至10月24日期間，多款人氣家電產品以震撼價登場，折扣高達39折！準備搬屋或想換新家電的朋友，要把握機會了！

 

LG CordZero無線吸塵機（A9N-LITE）

原價 $4,290 
優惠價（39折）$1,666

 

LG 43吋 UHD AI 4K智能電視（43UT8050PCB）

原價 $4,980
優惠價（52折）$2,580

 

LG 21:9 UltraWide顯示器（38WR85QC-W）

原價 $8,480
優惠價（71折）$5,980

 

藍牙喇叭 xboom GRAB

原價 $1,099
優惠價（73折）$799

 

PuriCare 360° Hit 空氣清新機（AS60GHWG0.AHK）

原價 $2,980
優惠價（63折）$1,888

 

PuriCare AeroTower  Hit 冷暖三合一空氣淨化風扇（大地啡）（FH15GPNJ1.AHK）

原價 $5,990
優惠價（5折）$2,988

 

28L 變頻式離子殺菌智能抽濕機（MD16GQWE0.AHK）

原價 $3,980
優惠價（74折）$2,940

 

LG x HKTVmall「Thankful Store Day」

網址：按此 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多Shopping What’s On文章

你可能感興趣

#LG #Jetso #Shopping #無線吸塵機 #HKTVmall #著數優惠 #家電 #網購 #智能電視
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

博爾頓被起訴，再次顯示特朗普有仇必報

21/10/2025 18:18

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk