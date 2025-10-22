22/10/2025
LG x HKTVmall 限時優惠：精選家電低至三九折！無線吸塵機$1,666、43吋4K智能電視$2,580
Katty Wu
喜歡日本。喜歡旅行。喜歡遊樂場。夢想是到60歲仍可以玩過山車。
Senior Content Editor
LG聯同HKTVmall推出「Thankful Store Day」限時優惠，由即日起至10月24日期間，多款人氣家電產品以震撼價登場，折扣高達39折！準備搬屋或想換新家電的朋友，要把握機會了！
LG CordZero無線吸塵機（A9N-LITE）
原價 $4,290
優惠價（39折）$1,666
LG 43吋 UHD AI 4K智能電視（43UT8050PCB）
原價 $4,980
優惠價（52折）$2,580
LG 21:9 UltraWide顯示器（38WR85QC-W）
原價 $8,480
優惠價（71折）$5,980
藍牙喇叭 xboom GRAB
原價 $1,099
優惠價（73折）$799
PuriCare 360° Hit 空氣清新機（AS60GHWG0.AHK）
原價 $2,980
優惠價（63折）$1,888
PuriCare AeroTower Hit 冷暖三合一空氣淨化風扇（大地啡）（FH15GPNJ1.AHK）
原價 $5,990
優惠價（5折）$2,988
28L 變頻式離子殺菌智能抽濕機（MD16GQWE0.AHK）
原價 $3,980
優惠價（74折）$2,940
LG x HKTVmall「Thankful Store Day」
網址：按此
