財智
政政經經
陶冬天下市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

23/10/2025

昏君又昏了

#股市 #股市動向 #政政經經 #特朗普 #A股
　　這個昏君是特朗普，因為美國當前各州都掀起了一個「No King」（指特朗普）的示威浪潮。這是美國的美麗風景線，與2019年香港的情況一樣，但怎能稱之美麗？

 

　　兩者都有著相同的一局，都有專業示威者。不過特朗普這昏君在前晚（21日）說了句昏話，又話未必能與習大大見面，於是美股急插，連帶昨日（22日）港股又跌（圖一、二、三）。

 

　　是昏君真昏了？不一定，當國內反對的人多了，西方政客解困一招就是找個外敵。中國就是個好「外敵」，故昏君一時TACO，一時又TACI，這個「I」是In。Trump一時Always Chicken Out，一時Trump又會捉番隻雞入來，我叫Chicken In，故有TACI。

 

　　港股短線受TACO、TACI左右，投資者如因TACO而入市，因TACI而沽貨，會左一巴右一巴，倒不如企遠些望望。

 

　　10月22日，高盛股票策略分析團隊在最新研報中明確指出，中國股市將進入更為持久的上漲階段，預計關鍵指數到2027年底將有約30%的上漲空間，主要由12%的盈利趨勢增長和5%至10%的進一步重估潛力推動。

 

　　對於A股未來走勢，高盛此次給出了四大理由，高盛分析認為。首先是政策利好窗口開啟。其次是企業盈利增長再度提速：AI重塑了盈利格局，AI資本支出帶來的盈利提振日益顯現；「反內捲」政策為企業盈利注入新的動力；「出海」彰顯了中國日益增強的競爭力，這些因素共同將趨勢性每股盈利增速提升至12%上下。

 

　　此外，中國市場當前估值仍然較低。指數市盈率處於周期中期水平，且中國股市相對於全球其他股票市場長期存在估值折讓。後續美聯儲貨幣政策放鬆也有望對股票估值構成利好。

 

　　同時，中國股市的資金面仍然強勁。中國資本流入股市的結構性趨勢可能已經開始，居民資產轉配股票可帶來數萬億元人民幣的潛在資金流；從外部環境來看，基於投資分散化需求以及對中國市場的持續低配，中國市場已重回全球投資者視野。

 

　　至於具體思路，高盛提到投資者採取以超額收益為中心的策略，在成長型股票中重點關注中國民企龍頭、中國AI題材、出海領軍企業、「反內捲」概念和A股小盤股，同時通過股東回報投資組合獲取高現金收益率來實現平衡。

 

　　高盛之言有時信得過，有時又信不過，今次我信佢。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

