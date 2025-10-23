  • 報價
23/10/2025

溫傑星期四｜分析四中全會為對經濟及股市影響！泡泡瑪特急瀉點部署？Tesla業績何解不對辦？

嘉賓：香港股票分析師協會理事　溫傑

 

　　泡泡瑪特(09992)早前公布了第三季營運數據，當中海外收益表現亮麗，上日升逾2%後，今日（23日）顯著回吐，盤中曾跌逾一成，為何數據表現佳股價仍不升反瀉？特斯拉(US.TSLA)公布第三季業績，總收入280.95億美元，超預期的263.7美元，按年增12%，不過純利按年跌37%至13.73億美元，經調整每股盈利0.5美元，低於預期的0.54美元，股價隔晚盤後交易時段跌逾3%，業績如何解讀？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/DMoT75AHnvk?si=-lWbqGTnnbvxNY1o

 

►把時間軸拉到01:06開始 — 節目開始

 

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

