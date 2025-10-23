  • 報價
23/10/2025

過江龍可麗餅！日本超人氣gelato pique cafe 12月進駐啟德AIRSIDE

#美食情報 #Food News #Crepe #可麗餅 #法式薄餅 #airside美食 #AIRSIDE #新餐廳 #啟德美食 #gelato pique cafe
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　又一過江龍日本人氣可麗餅店進駐香港！gelato pique cafe在日本擁有超過20間分店，遍佈東京、名古屋及全國多個outlet，甚至台灣！早前有網民於啟德AIRSIDE見到正在裝修的gelato pique cafe店舖圍板，近日終於見到香港分店開設了官方IG，表示將於12月開業，令人非常期待！

 

　　「gelato pique」除了是一個家居服品牌以外，在日本更開設了多間以出售可麗餅（crepe/ 法式薄餅）為主的cafe及外賣店，其可麗餅的賣點，是使用高級法國發酵牛油，所以每次經過曾cafe的門口，都會聞到香濃的牛油味，很難令人抗拒唔幫襯！

 


日本gelato pique cafe期間限定的香印提子可麗餅及gelato。（圖片來源：IG@gelato_pique_cafe）

 

　　gelato pique cafe受歡迎的原因，最大的原因當然是美味，其次就是賣相別致，會在可麗餅上加上自家製的gelato，再配上朱古力，製成可愛的熊貓、海獅或北極熊等，好適合打卡！

 


今年萬聖節推出小鬼及南瓜熊造型的可麗餅、gelato及特飲。（圖片來源：IG@gelato_pique_cafe）

 


超可愛的北極熊可麗餅。（圖片來源：IG@gelato_pique_cafe）

 


今年暑假更與多啦A夢聯乘推出多款甜品。（圖片來源：IG@gelato_pique_cafe）

 

　　gelato pique cafe另一個特色，就是可麗餅的餅底除了原味，更有朱古力及抹茶味可以選擇。另外除了以麵粉製成的可麗餅（crepe）之外，還供應用蕎麥粉製成的galette，口感與味道跟可麗餅完全不同。暫時未知香港分店除了可麗餅及gelato外還會供應甚麼，官方IG就寫「西式輕食，以及正宗法式可麗餅等暖心甜點」，會不會有意粉、沙律呢？

 


不喜歡吃甜品的朋友，可以揀食鹹的可麗餅，日本的gelato pique cafe供應多款「鹹薄餅」。（圖片來源：IG@gelato_pique_cafe）

 


gelato pique cafe的招餅可麗餅，是這款最簡單的「Butter & sugar crepe」，只於可麗餅上加牛油及砂糖。（圖片來源：IG@gelato_pique_cafe_hk）

 


記者是gelato pique cafe的超級粉絲，每次去東京都要吃，「Butter & sugar crepe」是最愛，因為是「熱食」（不似其他口味要放涼加忌廉），所以餅底是脆卜卜的，而且牛油味非常香濃，每次吃都好感動！上次試了朱古力餅底，但還是原味最好，希望香港分店都有同樣的水準！（攝影：Katty）

 

gelato pique cafe香港店

地址：啟德AIRSIDE L306 & L307

IG：https://www.instagram.com/gelato_pique_cafe_hk/

 

