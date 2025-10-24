國泰假期「雙11」優惠：預訂兩位或以上「機票＋酒店」旅遊套票，折扣高達$1,111

國泰假期剛剛推出了「雙11」優惠，由即日起至2025年11月12日，憑指定優惠編號預訂兩位或以上「機票＋酒店」旅遊套票，並入住4晚住宿或以上，每個預訂可享高達港幣1,111元折扣！預訂其他「機票＋酒店」旅遊套票，每個預訂亦可減港幣111元。

這個優惠沒有列明目的地，記者嘗試比較人氣的東京旅遊套票，發現酒店的選擇不算很多，有APA亦有半島，但大部分以高級的五星級酒店為主。留意，優惠編號名額只限500個，有打算坐國泰出遊的朋友，就要快手預訂！

活動日期

● 預訂日期：即日起至2025年11月12日

● 旅遊日期：即日起至2026年1月31日

「機票＋酒店」套票限時優惠

● 港幣1,111元折扣（2位或以上成人並入住4晚或以上）

● 其他套票享港幣111折扣

● 高達港幣4元＝1「亞洲萬里通」里數

優惠編號

● 港幣1,111元折扣優惠編號：5NNOVCH5K（名額只限500個）

● 港幣111元折扣優惠編號：NOV25CH5K

國泰假期

網址：https://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/offers/current/double11.html