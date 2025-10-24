點解中國要管制全世界稀土供應

有老友話唔明白，特朗普明知稀土是美國軟肋，點解仲要加中國100%關稅以及港口停泊費，明知到最後，如果中國禁止稀土出口到美國，始終又要低低哋躀一鋪，撤銷100%關稅以及港口停泊費。

特朗普可能受空殼公司所累，一些空殼公司向美國兜售稀土，樣板是合格的，令到特朗普有恃無恐，不擔心中國停止供應稀土，但最後發覺，稀土的濃度不足，大約只得60%，比99.99%差很遠，情況好似14K金和24K金的分別。濃度只有60%的稀土。如果要提升至99.99%，是需要很高技術，目前只有中國掌握得到，所以，空殼公司所提供的60%稀土，比雞肋更加不如，否則特朗普都唔會要求與習主席會面。

提煉高純度稀土需要很高技術，目前全世界只有中國掌握到。(Shutterstock)

老友可能唔知道，特朗普還有一個如意算盤，就算中國不向美國提供稀土，但只要中國向任何國家提供稀土，美國都有辦法奪取那些稀土。例如中國向巴基斯坦提供稀土，最後都會落在美國手中，亦唔到巴基斯坦說不，否則就會受到美國全面制裁。在巴基斯坦而言，中國不向他們提供稀土是最好的結果，否則，就會出現「我本無罪，懷璧其罪」的情況。中國當然了解箇中道理，於是向所有國家管制稀土供應，其實是救了那些國家，大家都明白，所以，亦唔見到有國家指摘中國管制稀土供應，因為那些國家知道中國是救他們而非害他們。