財智
樓市亮話
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

24/10/2025

點解中國要管制全世界稀土供應

#樓市 #樓市亮話 #國際評論 #稀土 #中國 #美國
  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有老友話唔明白，特朗普明知稀土是美國軟肋，點解仲要加中國100%關稅以及港口停泊費，明知到最後，如果中國禁止稀土出口到美國，始終又要低低哋躀一鋪，撤銷100%關稅以及港口停泊費。

 

　　特朗普可能受空殼公司所累，一些空殼公司向美國兜售稀土，樣板是合格的，令到特朗普有恃無恐，不擔心中國停止供應稀土，但最後發覺，稀土的濃度不足，大約只得60%，比99.99%差很遠，情況好似14K金和24K金的分別。濃度只有60%的稀土。如果要提升至99.99%，是需要很高技術，目前只有中國掌握得到，所以，空殼公司所提供的60%稀土，比雞肋更加不如，否則特朗普都唔會要求與習主席會面。

 

提煉高純度稀土需要很高技術，目前全世界只有中國掌握到。(Shutterstock)

 

　　老友可能唔知道，特朗普還有一個如意算盤，就算中國不向美國提供稀土，但只要中國向任何國家提供稀土，美國都有辦法奪取那些稀土。例如中國向巴基斯坦提供稀土，最後都會落在美國手中，亦唔到巴基斯坦說不，否則就會受到美國全面制裁。在巴基斯坦而言，中國不向他們提供稀土是最好的結果，否則，就會出現「我本無罪，懷璧其罪」的情況。中國當然了解箇中道理，於是向所有國家管制稀土供應，其實是救了那些國家，大家都明白，所以，亦唔見到有國家指摘中國管制稀土供應，因為那些國家知道中國是救他們而非害他們。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

#樓市 #樓市亮話 #國際評論 #稀土 #中國 #美國
