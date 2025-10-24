  • 報價
24/10/2025

第22屆香港亞洲電影節｜港產動畫《世外》成開幕電影，6位藝人聲演生動，金馬影后鍾雪瑩幻想跟角色一起成長

#香港動畫 #世外 #鍾雪瑩 #楊雅文 #香港亞洲電影節 #影視娛樂 #娛樂新聞 #電影推介 #謝安琪 #蔡曉童 #張繼聰 #柯煒林
Text: wong lin lin rachel

　　香港動畫電影《世外》早前入圍有「動畫界奧斯卡」之稱的法國安錫國際動畫影展2025「午夜特別場」，世界首映一連三日共三場放映全場爆滿，現場反應熱烈，令業界鼓舞！這是繼2003年《麥兜故事》後，相隔22年再有港產動畫登上這個影展，《世外》找來藝人張繼聰、謝安琪、柯煒林、鍾雪瑩等人聲演，帶出這個充滿愛的奇幻故事。電影更在金馬獎提名「最佳動畫片」、「最佳原創電影音樂」及「最佳改編劇本」三獎項，繼續說好香港電影故事。

 

Read more：11月電影必睇清單｜《國寶》破150億日圓票房問鼎奧斯卡、港產動畫《世外》勇闖金馬獎

 

　　《世外》繼《麥兜故事》後能入選被譽為「動畫界奧斯卡」的安錫國際動畫影展「午夜特別場」單元後，更在今年的金馬獎上獲得三項提名，包括最佳動畫長片、最佳造型設計及最佳原創電影歌曲，令外國人看到香港精彩的動畫電影。同時，亦成為第22屆香港亞洲電影節開幕電影，戲中的可愛角色小鬼和小妹成為宣傳大使，並將會在10月29日香港上映，日前舉行了盛大首映。

 

 

　　電影由吳啟忠執導、楊寶文監製兼編劇的111分鐘動畫長片，過百人團隊歷時七年製作而成，《世外》以一個架空、奇異的世界為背景，講述一個在壓抑城市中生活的主角，意外闖入這個由奇特生物組成的「世外」。故事表面充滿想像力與黑色幽默，骨子裏卻是對現代都市人處境和集體焦慮的深刻反思。

 

 

　　一班配音演員亦有難忘的體驗，鍾雪瑩指：「記得配音時候同時進行緊後期製作嘅階段，有部分畫面仲係進行緊創作，所以配音時候需要加入想像，同角色一齊成長，導演同動畫師有就我哋嘅演繹去完成最後畫面嘅流動。」蔡曉童（童童）大感興奮：「因為《世外》係一部香港製作，少有原聲係廣東話，有別於其他動畫，所以俾到演員好多空間去創作角色。」柯煒林略帶感動地表示：「無論我哋配音遇到任何困難，都比唔上創作團隊經歷同面對嘅困難，堅持自己嘅藝術相關嘅範疇。」而楊雅文性格跟角色反差很大，長期充滿負面情緒：「我要思考點樣將負面情緒嘅聲音展現，同我自己釋放情緒嘅方法好唔同，要搵到自己聲音嘅質地同狀態再堆疊上去。」  

 

 

　　　此外，張繼聰近年活躍於電影，他除了宣傳《世外》，還要為自己創作、歷時六年的心血製作的電影《金童》宣傳，這戲講述十年前的拳擊界，張力（張繼聰 飾）是如日中天的「金童」，卻因一場意外失去了自由。十年後，他刑滿出獄，遇上他從未見面的親生兒子方圓。為了得到方圓母親的遺產，需要與方圓一起生活。張力面臨生活困境與情感糾葛，令他的生活再次翻轉。在父子間的矛盾與和解中，張力逐漸找到自己的使命，面對過去在擂台上的陰影，決意再次重拾拳擊夢想，並努力成為兒子的榜樣。

 

 

　　在戲中同樣飾演拳手的朱栢康，六年前接拍《金童》這部電影，正正是自己人生最低潮，雖然一切事過境遷，但他坦言多得張繼聰相助，讓他在低潮中走過來。「其實不是我拍這部戲去撐阿聰，反而是他讓我拍這部戲而撐起我！ 因為當時面對人生最大的一個難關、也是我生命中一個好大的黑洞，對於自己未來沒有方向、沒有目標，非常之頹廢 ，但阿聰讓我參與這部電影演出，用行動來支持我，令到我的生活頓時有返一個好清晰、明確的目標，重拾信心！」

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

