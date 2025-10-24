  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
影視娛樂玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠

24/10/2025

香港太空館45周年，雪山叉燒菠蘿包免費派詳情；Hello Kitty Day免費請食蘋果肉桂撻

#美食 #雪山叉燒菠蘿包 #SanrioHK #蘋果肉桂撻 #免費 #Hello Kitty Day #Jetso #美食優惠 #美食情報 #香港太空館
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: Visit HK Museums 優遊香港博物館 fb、Sanrio Gift Gate Hong Kong fb

　　11月美食免費派著數！11月首個周末「繽 Fun 博物館嘉年華」 即將舉行，屆時康文署轄下多個博物館於尖沙咀舉辦不同文化體驗，其中香港太空館免費派 1000 個雪山叉燒菠蘿包，大家一嘗吃得到的「太空館」滋味。除此之外，Sanrio Hong Kong於11月1日Hello Kitty生日大日子，請你食蘋果肉桂撻，即日起限時預先登記換領，即睇更多詳情！

 

 

　　為慶祝45周年，香港太空館首次與美心西餅聯乘，限時推出雪山叉燒菠蘿包，傳統港式叉燒包搭配酥脆的外皮。你只要參與11月1日至2日「繽Fun博物館嘉年華」，屆時將於香港文化中心露天廣場免費派發（數量有限，先到先得，派完即止）！

 

 

　　或者，即日起至2025年11月13日可於美心西餅分店率先購買雪山叉燒菠蘿包（原價$14），包裝上更有獨特的太空設計元素！ 

 

 

香港博物館節 2025 – 「繽 Fun 博物館嘉年華」

日期︰2025 年 11 月 1 至 2 日（星期六及日）

時間︰11am – 6pm

地點：香港文化中心露天廣場

費用全免

www.museums.gov.hk/mf2025

 

雪山叉燒菠蘿包

售賣日︰即日至2025年11月13日

售賣點︰美心西餅分店

售價︰$14

 

Hello Kitty請你食蘋果肉桂撻 

 

　　11月1日係Hello Kitty生日，Sanrio Hong Kong決定這天命名為「Hello Kitty Day」，凡於2025年10月24日2:00pm至2025年10月26日，透過指定活動連結預先登記參與活動，即可於香港美心西餅換領免費送出限定版Hello Kitty蘋果肉桂撻，限量兩萬件，先到先得，送完即止，一齊慶祝Hello Kitty Day。

 

 

登記日期：2025年10月24日2:00pm至2025年10月26日 

換領日期︰2025年11月1日至3日（活動需透過Sanrio Smile HK App於香港美心西餅換領）

詳情： https://bit.ly/47dEKyq（下載Sanrio Smile HK App 以便了解詳情）

https://bit.ly/HelloKittyDay

 

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#美食 #雪山叉燒菠蘿包 #SanrioHK #蘋果肉桂撻 #免費 #Hello Kitty Day #Jetso #美食優惠 #美食情報 #香港太空館
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特皇布達佩斯踩雷，白宮少壯派「媽聲一片」

24/10/2025 13:45

大國博弈

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk