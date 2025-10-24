《墨魚遊戲3》陸永靠運氣過關自嘲：我係廢嘅 遊戲大王洪天明玩到決賽出局

由游學修、許賢和蘇致豪主理的YouTube頻道《試當真》，近日播出《墨魚遊戲2》後成為全城熱話，昨晚播出結局《墨魚遊戲3》，陸永仍然是節目中最搶鏡的一個，主力在現場帶動節目氣氛。在整個遊戲上，差不多不費吹灰之力玩到最後一關，被洪天明取笑靠運。陸永自己在玩遊時亦自嘲：「我廢嘅。」而繼上一條影片有古天樂戴著面具客串出現做遊戲「主持人」後，這一集就有鍾雪瑩亮相，扮演紅衣人內鬼。

Read more：試當真《墨魚遊戲2》人氣超越台慶，高峰期13.1萬人同步收看，多位高手玩家落敗

《試當真》其中一個「試玩毛」系列，找來100位香港藝人、KOL和YouTuber齊集玩遊戲，分別剪輯成《墨魚遊戲2、3》，昨晚播出最後一集。這個墨魚遊戲共有5個遊戲環節，大家玩兒時遊戲過關，最後獲取100元獎金。

播出《墨魚遊戲2》後，已經引來全城熱話，迴響甚大，多過遊戲玩家高手錢嘉樂、劉以達等人早已淘汰出局，鄧兆尊事後接受訪問時曾表示拍攝時間太長，要想辦法提早輸盡早離開現場。不過，資深演員及遊戲玩家之中，陸永和洪天明能夠玩到最後遊戲才輸掉被「殺」，最後贏家是Lolly Talk的成員阿蛋。

上一集，有古天樂戴著面具扮「主持人」出場威脅Tyson Yoshi除衫後；今集是金馬影后鍾雪瑩在《墨魚遊戲3》現身，不過她並非加入做玩家，反而是扮成紅衣人做卧底，協助玩家走秘密通道離開。

陸永兩集之中，每一個遊戲差不多不用花任何氣力便能夠成功過關，其中在「井字過三關」遊戲中，因所有對手已死掉，他不用出賽已順利闖關。在昨晚播出《墨魚遊戲3》中，先在「氹氹轉菊花園」生還之後，進入「天下太平」分組遊戲環節，洪天明被隊長林子峰（Stone）派做大炮攻擊對方，原本Stone之後打算派陸永出場做另一大炮時，腦轉數極快的陸永立即說：「我廢㗎！」婉拒出賽，不過他全集內不斷拋出「金句」搞笑，帶動全場氣氛，連洪天明也取笑他夠運走到最後。

不過，陸永的搞笑並非個個受落，在休息期間，他曾經走近內歛、怕醜的湯令山旁主動聊天，不過對方並沒有多話使陸永很無癮，索性坐在對方旁邊。

而經常主持無綫遊戲節目的洪天明，竟成為眾人眼中的大哥哥，盡顯「遊戲大王」風範，認真玩到最尾，與陸永等人走到決勝賽「007入子彈」，賽中大家選擇入子彈殺死其他人，或是使用保護網保護自己，要以智力擊退其他玩家，洪天明全無敵意，笑言「老婆叫我唔好亂射」，但提議大家先殺死陸永後才處決自己。而這個環節上，陸永展現頭腦清晰一面，卻跟洪天明自相殘殺輸掉而一同離開。

遊戲玩到最後是同樣來自Lolly Talk成員Yanny和阿蛋的二人對決，二人感性哭泣，最後由阿蛋贏到獎金。入行不久的Lolly Talk早前被傳出公司金主「閂水喉」無糧出，還反拖欠公司20萬元，網民笑言阿蛋贏到獎金可以用來還債。