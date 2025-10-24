澳門選物店「好物貼堂」 搜羅本土文創、得獎文具、環球精品

最近發現在議事亭前地附近有一間剛開業不久的「好物貼堂」，位置就在玫瑰堂轉角、營地街市對面，店舖門面吸引，澳門建築特色的淡黃與綠、仿車站設計和澳門街道的站名，忍不住進內一看。

店舖門面設計搶眼的「好物貼堂」，位置就在議事亭前地附近。

甫入到店內見擺放了不少本土文創及IP產品，好像Mr.BUBBLES、PlayHubby 和 Yunana & Meow等品牌，以為這只是一間普通手信店，但當再走進一點，竟然發現大量日本文具，當中不少更是2025年日本文具大賞得獎出品，讓文具控不禁駐足細看，當年逛日本Hands 和台灣誠品文具部的氛圍感隨即返晒嚟！此外，店內尚有台灣的文具和文創產品、其他國家的生活精品，與其說這是手信店，不如說這是一間選物店，亦正正貼合了「好物貼堂」的店舖名字。

好的設計不分地域，「好物貼堂」的名字是來自幾位合作夥伴的簡單信念：「生活中的好物，只要夠用心，都值得被貼堂」；他們創造了這個屬於城市的貼堂空間，在這裏可以找到本土文創產品背後承載的澳門故事，店家期望顧客在這裏帶走的不只是一件手信，而是澳門好物與生活靈感。

有別於一般手信紀念品店，店內裝修採簡約設計的文青路線。

位處旅遊區，客源雖以國內、台灣、馬來西亞、新加坡等東南亞地區為主，當中亦不乏歐美遊客。

有如記事簿的陳列架，切合店內的文具主題。

在這裏可找到不少2025年日本文具大賞得獎出品。

出自英國品牌的露營小物。

同樣出自英國品牌Gentlemen’s Hardware 的防水撲克牌。澳門幣110

日本出陶瓷線香座。澳門幣288

原來店舖負責人之一Jessica是文具控，在日本旅行買下第一卷紙膠帶後直接入坑，又因本身喜歡寫硬筆字，對文具尤其是筆和紙的選擇更是頗有心得，在澳門專營日台文具的「八分一文房」，便是她在2021底疫情期間開設，至今可說是文具控的寶地。

「好物貼堂」最初構思本是以澳門文創及各地精選產品為主打，既然文具店有好的貨源，便嘗試放在店內出售，「本身只係諗住試一下水溫夾住買，始終這兒是遊客區，亦擔心對文具興趣不大，但試業至今兩個多月，卻出乎意料的受歡迎，特別是台灣的客人經常會駐足細看；店內的日本文具除出品優質、包裝精緻外，在造型設計上往往藏着不少貼心位，當中不少更是2025日本文具大賞的得獎出品。」平時可能只在網上看到的產品資訊，這裏卻可以拿起實物細看，店內更可以找到不少BANDAI 旗下的文具品牌Sun-Star 太陽星，以及有七十多年歷史、以紙品起家的Midori 的優質產品，難怪對文具控來說異常吸引。

筆芯採用金屬石墨的免刨鉛筆，筆跡可擦，筆芯可替換，書寫5公里，是店內熱銷產品。澳門幣26

獲刀具大獎第一名的Akelkey開信刀，除下方有一收縮的小刀用以開箱，上方尚有隱藏容以開信的刀刃，小巧便於攜帶。澳門幣55

Sun-Star的 Cassette 形紙膠帶座，內有紙膠帶兩卷。澳門幣60

喜歡紙膠帶的文青們，這兒亦有不少選擇。

獲雜誌獎第三名的富士山夾子，夾在書角紙面上，白色雪山峰自然顯然。澳門幣35

Midori 出品的記事簿非常受歡迎。澳門幣18

Jessica 話Midori的紙品除設計精美，書寫的效果亦甚佳。

Midori圖案印章，印墨效果特別清晰，多年來一直大受歡迎。

在本土文創上，Jessica話：「澳門近年都有唔少優質文創及受歡迎的IP產品，目前店內引進了大約有七、八個本土品牌，提供設計特別而又辨識度高的選擇，好像Yunana & Meow以貓咪融入澳門地標設計的紀念品、曾和不少品牌crossover的Mr.Bubbles粉啵啵家族等，都好值得介紹畀遊客。」

Mr.Bubbles粉啵啵家族就在店舖入門當眼處，係今期推介品牌。

Yunana & Meow的葡磚大三巴碟子冰箱貼。每個澳門幣45。

很多人出外旅遊都喜歡買冰箱貼留念，樂觀大細路PlayHubby有這些可以打開的互動設計。每個澳門幣78

PlayHubby牛仔帽。澳門幣79

格焱Gakyim的「澳門香氣系列」中，有葡撻及咖啡這兩款香品。澳門幣68

既然目標客源是面向旅客，除了店舖門前以PlayHubby形象，配合澳門街道名的車站打卡位，更設計了一系列以澳門特色建築風景為主題的印章，供客人在明信片上蓋印留念，在這裏除帶走購自澳門的紀念品外，亦藉此帶走澳門美麗的一景一物，情緒價值滿滿。這正正便是「好物貼堂」的初心，貼的是設計、創意、地方風味和溫度，期望大家於旅程中，在這裏帶走一點小確幸。

在店舖正門便有PlayHubby的打卡位。

出遊時往往喜歡在街頭這些倒鏡前留影，「好物貼堂」亦為大家準備上了。

以澳門特色為主題的印章，供客人在明信片上蓋印留念。

好物貼堂

地址：澳門米糙巷10號地鋪

營業時間：星期一至日 10:30am-7:30pm



電話：853-65387123