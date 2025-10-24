BNCF BPad Mini迷你平板 │ 支援4G上網+語音通話只售$999性價比高

  • 報價
　　最近有代理引入新品牌BNCF BPad Mini 迷你平板，內置 8.4 吋熒幕及輕巧機身，更可當傳統手機使用，定價只是 $999，屬於高性價比的產品。雖說產品是平板，但大家可當它是一部擁有大尺寸熒幕的手機。

 

 

　　BPad Mini主打輕巧便攜，用上傳統的平板外型設計，機背採用磨砂處理，配合7.6毫米機身配合約320克重量，可單手持用。平板設有1,200 x 1920解像度8.4吋In-cell IPS熒幕，最高有350nits亮度，機身亦設有立體聲揚聲器，擁有不俗的視聽體驗。

 

BPad Mini設有500萬像素前置鏡頭。

 

機身設有立體聲揚聲器。

 

採用USB-C介面充電，支援18W有線快充。

 

機身右側設有音量鍵及整合電源鍵。

 

BPad Mini用上傳統的平板外型設計，機背採用磨砂處理。

 

機身右側設有音量鍵及整合電源鍵的指紋感應器，也備有快門按鍵。

 

擁有3,200萬像素主鏡頭。

 

　　BPad Mini採用 Snapdragon 685八核處理器，內置8GB記憶體及128GB 儲存，設有獨立microSD插槽來擴展儲存空間，兼支援記憶擴展功能可為系統提供額外12GB記憶體。在這個規格下，安兔兔測試有517,254分，屬實用級表現，足以應付不同的使用需要。此外，BPad Mini配備6,050mAh電池，支援18W有線快充。

 

 

支援智能多窗功能，可同時開啟兩個應用程式。

 

支援記憶擴展功能，可為系統提供額外12GB記憶體。

 

內置手機撥號功能，可直接當手機使用。

 

相機只提供基本的拍攝功能。

 

BPad Mini安兔兔測試有517,254分，分數不太突出，屬實用級表現。

 

　　連線與通訊功能是BPad Mini的亮點，內置了4G LTE上網能力並支援語音通話，真正做到「平板＋手機」二合一，同時更提供Wi-Fi 6、藍牙5.0及GPS功能，通訊能力與傳統手機無異。另一方面，平板提供500萬像素前置和3,200萬像素主鏡頭，擁有基本的拍攝能力。

 

總結

 

　　BPad Mini雖說是平板，但其功能與市面上的千元手機無異，擁有大吋數熒幕加上不俗的功能，以$999定價來看完全沒有挑剔之處，適合需要一部便攜、又能兼顧基本通訊功能的迷你平板之人士。

 

同場加映

 

Huawei九龍灣體驗店開幕推限時優惠

 

　　Huawei宣布升級香港零售戰略，在九龍灣德福廣場一期G92開設全新Huawei體驗店，是繼沙田新城市廣場之後，Huawei在港開設的第二家體驗店。新店貫徹品牌「以消費者為中心」的理念，走現代簡約、開放式佈局，展示手機、平板、穿戴、音頻等全場景生態，兼有專業顧問與定期舉辦主題講座。

 

 

　　　為慶祝新店開幕，即日起至26日推出限定優惠：Pura 70 (12GB + 256GB) 以$2,688發售（原價：$5,388）、MatePad SE 11" (6GB + 128GB Wi-Fi）以$888發售（原價$1,388）、WATCH 4（黑）以$1,499發售（原價$2,999）、FreeBuds 6i以$320發售；另購物滿$299送馬克杯、任何消費可獲贈環保袋，數量有限先到先得。

 

 

作業系統：Android 14

處理器：Qualcomm Snapdragon 685 2.8GHz八核

記憶體：8GB RAM / 256GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：1,200 x 1,920像素，8.4吋多點觸控IPS

制式：GSM / WCDMA / LTE

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.0

鏡頭：500萬像素（前置） / 3,200萬像素（後置）

其他：GPS

電池：內置6,040mAh

體積：200.8 x 124.2 x 7.6毫米

重量：325克

售價：$999

查詢：鵬勃電子 2717 8131 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】歐盟擬要求中企須向當地公司轉移技術方可營運，你認為中方會否採取強烈反制？► 立即投票

#數碼潮物 #智能手機 #平板電腦 #平板 #4G上網 #手機 #語音通話 #BNCF BPad Mini
etnet.com.hk