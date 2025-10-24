攻守問題難解，利物浦未反彈；車仔破新特蘭，槍手抗水晶宮

利物浦在上輪雙紅會竟然輸波，在聯賽陷入四連敗低潮，再次暴露出防守漏洞與進攻效率下滑的問題。

雖然週中在歐聯賽事中反勝，到底利物浦是仍處低谷，抑或已經走出困境？

利物浦跌watt並非偶然，其實有三大潛藏因素一直存在；包括定位球失守、射門命中率低，加上新援未能即時融入，最終導致連敗，令球隊士氣受挫。

首先，防守定位球漏洞成為致命傷。在最近8場比賽中，球隊失了5個對方的死球入球，顯示防線在死球防守上的組織與溝通存在明顯問題。

雲迪克老化是不難理解的，但干拿迪明顯就因為未續約而心不在焉，而且與皇馬拉上關係，利物浦到底在冬窗能否買人補強，影響下半季走勢。

其次，進攻效率急劇下滑。儘管攻擊時創造了不少機會，但舉例如嘉保對曼聯一役三度中柱，沙拿過人成功率跌至0%，都反映出球員信心與狀態的低迷。

第三，豪花4億多重金引援未能即時融入。包括韋斯、伊沙克、費林邦等新援在內，尚未建立穩定默契，導致整體進攻節奏斷裂。

上星期主場不敵曼聯的比賽，更突顯利物浦目前的問題。開賽僅62秒便因防線混亂被安保姆破門，之後雖保持63%控球率並創造17次射門，但連番中柱，結果未能改寫命運。

上週雙紅會期間，鏡頭拍攝到費格遜請杜格列殊食朱古力，這是識英雄重英雄，曼聯和利物浦雖然是宿敵，但不影響兩人的交情。

史諾雖作出多項進攻換人，包括韋斯與伊基迪基登場，但最終仍被麥佳亞於84分鐘頭槌絕殺。此役再次暴露利物浦定防守死球弱點，以及臨門一腳的欠缺效率。

而作為被寄予厚望的韋斯，作為中場核心，雖創造多次機會，卻因隊友未能把握、戰術定位不穩及心理適應期，至今未錄得助攻。這反映出利物浦在重建期的陣痛，若能穩定陣容與提升默契，仍有望重返爭冠行列。

利物浦的狀況其實只是一個縮影，今季英超競爭激烈，尤其前十名的爭冠形勢非常緊湊。曼城以31.2%的奪冠機率領先，阿仙奴以穩健防守緊隨其後，利物浦雖受挫仍具潛力。車路士與熱刺則展現黑馬姿態，般尼茅夫、新特蘭等隊雖表現亮眼，但因深度與經驗不足，奪冠機率偏低。

根據外媒的預測，曼城雖然在積分榜落後，但奪冠機率反而超過30%，而阿仙奴則以28%排第二，利物浦的機率已經跌倒21%。

現階段積分差距小，談爭冠言之尚早，任何一場比賽都可能改變格局，令本季英超競爭更添懸念。

本週焦點

本週三場焦點戰亦牽動爭冠走勢。

車路士主場迎戰新特蘭，兩隊同是14分，但氣勢截然不同。車路士在歐冠5比1大勝阿積士後，已錄得四連勝，攻力強勁，年輕球員表現亮眼。馬列斯卡的控球戰術逐漸成熟，主場氣勢高漲。

反觀新特蘭雖然防守穩健（僅失6球），但傷兵問題嚴重，多名主力缺陣，作客表現亦不穩。預計車路士將以控球壓制對手，勝算較高。

車路士場均入2球，平均失球1.13個，今場有機會入波，也有機會失波，但新特蘭畢竟較弱，因此車路士有機會贏波。

另一場焦點戰是曼聯主場迎戰白禮頓。曼聯剛作客擊敗利物浦，士氣高昂，主帥艾摩謙迎來執教曼聯以來首次連勝。球員狀態回勇，衝擊主場三連勝亦增添信心。

不過白禮頓近年成為曼聯剋星，近三次作客奧脫福全勝，韋碧克更是對曼聯入球最多的球員之一。儘管白禮頓傷兵滿營，但其流暢進攻與反擊能力仍具威脅。此戰將是曼聯證明復甦的關鍵一役，預計激烈但主隊稍佔優。

阿仙奴則在主場迎戰水晶宮，力保榜首位置。阿仙奴近六場全勝，僅失一球，防守穩健，近兩場進攻節奏明快，加上控場得宜，有望看高一線。

水晶宮則剛在歐洲賽失利，體能或受影響，不過球員質素不錯，如果能把握機會仍有力爆冷。

此戰亦是艾斯對舊主之戰，情感因素或成變數。最近幾場艾斯逐漸上力，暫時雖然只貢獻2個助攻，但場均射門3.3次，成功創造不少角球機會，變相帶來入球。

阿仙奴若能早段控制節奏，勝面甚高，但水晶宮的反擊與定位球仍需警惕。

三線交鋒之下，英超本週不僅是爭冠關鍵，更是檢視各隊實力與韌性的試金石。