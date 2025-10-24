  • 報價
24/10/2025

珠海Banyan Tree 10月31日全新開業！全部客房設有私人溫泉 港珠澳大橋約40分鐘車程 開業優惠送早晚餐及SPA

#珠海鳳凰灣悅榕莊 #珠海Banyan Tree #新酒店 #悅榕莊 #珠海酒店 #Banyan Tree #悦榕庄 #港珠澳大橋 #溫泉 #玩樂旅遊熱話 #溫泉酒店 #北上消費 #大灣區旅遊 #珠海 #旅遊世界
Text: Katty Wu

　　高級國際酒店品牌Banyan Tree悅榕莊，即將在中國加添一位新成員──珠海鳳凰灣悅榕莊。這間位於海邊的高級度假酒店，背山面海，獨享醉人的海岸線，更可以遠眺港珠澳大橋。酒店最大的賣點，是83間客房全部都設有私人溫泉，部分更有私人泳池，非常奢華。

 

「珠海鳳凰灣悅榕莊」背山面海，環境優美。

 

酒店的設計加入嶺南水鄉的元素，風格獨特。

 

　　珠海Banyan Tree共有83客房，面積由936至1,959呎，全部都設有私人溫泉，部分套房更有一個12米長的海景泳池，充滿舒適奢華的度假氣氛。10種不同的房型，主要分為海景及山景、大床或雙床，以及套房。近年香港人喜歡自駕遊玩珠海，由香港經港珠澳大橋約一個小時就可以去度假，最適合不愛坐飛機，但又喜歡全度假酒店的遊客。

 

 

最基本的房型「海景湯泉大床房」，面積有936呎，非常寬闊舒適，另有山景及雙床房可以選擇。

 

無論是海景或山景客房，都設有空間感十足的浴室及私人溫泉。

 

在這個半露天海景個室風呂浸溫泉，令人有種去了日本伊豆的感覺。

 

「海景泳池湯泉套房」設有全景式戶外陽台，更獨享私人12米泳池及溫泉風呂。

 

　　至於設施方面，珠海Banyan Tree當然設有知名的奢華水療品牌Banyan Tree Spa（悦榕Spa），另外還有健身室、無邊際泳池及5間餐廳，讓住客盡情地享受一個悠閒的假期，不用離開酒店。

 

國際知名奢華水療品牌Banyan Tree Spa。

 

無邊際泳池

 

健身室

 

酒店內共有5間供應不同菜式的餐廳。

 

　　珠海Banyan Tree將於10月31日開業，有興趣的話可以到官網訂房，由即日起11月30日預訂的話，更可以享有開業優惠，包括免費升級至海景湯泉房及免費早餐等。

 

2日1夜開業優惠 ¥2,915

● 榕餐廳每日雙人早餐

● 鏡廊雙人下午茶

● 首輪mini bar免費（不含酒精飲品）

● 餐飲折扣券（單一消費滿1,000元即減300元）

 

3日2夜開業優惠 ¥5,488

● 榕餐廳每日雙人早餐

● 雙人晚餐（蠔吧／鱘餐廳／米宴餐廳 任選其一）

● 首輪mini bar免費（不含酒精飲品）

● 餐飲折扣券（單一消費滿1,000元即減300元）

● Banyan Tree Spa 60分鐘Spa一次（只限一人）

 

 

珠海鳳凰灣悅榕莊

網址：https://www.banyantree.com/cn/china/banyan-tree-zhuhai-phoenix-bay

 

