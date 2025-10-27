早前滙豐控股(00005)提出私有化恒生銀行(00011)，並建議撤銷其上市地位。滙控現持有恒生約63%股權，私有化作價每股155元，較恒生當日收市價119元呈溢價超過三成。私有化建議對恒生的估值約3000億元，滙控需向計劃股東以現金支付的總額超過1000億元。就此事件，坊間已有不少討論與觀點，這裏再作點補充。

過往不少企業借私有化玩弄財技，例如不少細價股，在市況好、資金多時，把企業包裝上市吸水，到市況低迷、股價長期走低，甚至比企業內在價值還要低很多時，就提出私有化，把寶物收歸己有。經常說，若莊家心地不好，再好的公司，賺再多的錢，始終也落不到小股東的袋。是否玩弄財技？搵小股東著數？可以從私有化所提出的定價作了解。

香港證監會有守則以確保所有股東受到公平對待，當中包括一些守則防止大股東以不合理的低價強行將公司私有化。守則有一個定價下限規定，收購價不可低於過去6個月最高價。當然，過去很多莊家若早已處心積慮去私有化，會故意在一段時間內壓低股價，以減輕私有化所需成本。

滙控提出高溢價私有化恒生，反映志在必得。(Shutterstock)

回看恒生過去6個月最高股價出現在今年7月左右，股價為123.5元，比起提出私有化時（119元）只有不足4%的溢價。若只需要符合證監會規定，實在不用提出一個溢價超過三成的作價，這反映了滙控相當希望私有化能成功。而私有化成功與否，需要小股東投票決定。

在私有化股東大會上，只有「無利害關係股東」才擁有投票權，控股股東及其一致行動人士在這種投票中並無投票權。控股股東是指對公司有重大影響力的股東，通常有兩種情況：一是在有限公司內出資額佔資本總額50%以上；二是在股份有限公司中，持有股份佔股本總額50%以上。即使持股比例不足50%，但其表決權已足以對股東會、股東大會的決議產生重大影響，也能被認定為控股股東。

投票權利落在親身或委派代表出席的無利害關係股東，投票結果需要至少75%的投票權贊成，而反對票的比例不得超過所有無利害關係股東投票權的10%。明顯地，小股東的取態是私有化結果的關鍵因素，而小股東的想法很簡單：私有化作價對他們來說有否著數，這差不多是唯一考慮。

有否著數，就是賺還是蝕。私有化作價令我能賺的話，我就支持，否則就反對吧。回看過往股價，最高位買入恒生坐艇至今的小股東，是於2019年5月買入，當日收市價為212.6元，看來以155元賣出的話還要輸三四成，但其實計及多年已收取的股息總共38.7元，成本就降至173.9元，與私有化作價相比只輸約一成，不算太多；加上，近年恒生股價低迷，本應返家鄉無望，如今有這個逃生門已算不錯。

如果在過去廿多年來最高位買入的一小撮人也只是輕微損手一成，其他大部分小股東都能返家鄉的話，這個定價應該受到歡迎。若超過75%小股東都因能返家鄉而贊成、少於10%提出反對的話，私有化的成功機會自然大增。當然，股價賺蝕是一個因素，但並非唯一因素，有高溢價亦不代表一定成功。有時相對內在價值出手過低，令小股東有蝕底的感覺，亦會壞大事。

2025年迪生創建(00113)擬私有化，當時迪生創建大股東潘迪生提出以作價每股7.2元私有化，較當時市價有逾五成溢價，但依然失敗，因為這口價仍低於公司每股資產淨值9.05元，且公司持有大量現金，令超過10%股東投下反對票。而今次恒生私有化作價155元相當於1.8倍市帳率，相當理想，所以預期結果都相當穩陣。

感覺上，滙控今次不似玩弄財技，預備出資千億，並提出穩陣的定價，志在必得地把恒生私有化。背後原因或許想方便重整兩家銀行於香港的業務，兩家銀行在港實在有太多業務重疊，私有化後會產生更大的協同效應。