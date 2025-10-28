  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
台灣熱話
FOCUS政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

28/10/2025

鄭麗文能領國民黨重生？

#台灣 #台灣熱話 #港台評論 #鄭麗文 #國民黨 #盧秀燕 #兩岸關係
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

　　百年老店國民黨選出史上第二位女主席鄭麗文，不但是女性，而且年僅55歲，建立世代交替形象。再加上中共總書記習近平短時間內發出賀電，被解讀為間接認同鄭麗文競選時，勇於承認自己是中國人以及兩岸「九二共識」主張，看似給在野多年的國民黨重新注入生機。

 

　　然而國民黨能否因此重生，並在2028年重返執政之路，看來還是荊棘滿途。

 

　　近年民進黨和獨派不斷攻擊國民黨的兩岸路線，並將兩岸「九二共識」抹紅為親中賣台，相當不利於選戰。這幾任國民黨主席因此都避談「九二共識」和兩岸統一議題，然而這種「避戰」的軟弱態度，非但未能擺脫綠營抹紅的追殺，大陸部分輿論更將這些藍營政治人物歸類為「台灣國民黨」，質疑他們有可能是「藍皮綠骨」，要走漸進式「台獨」路線，令他們陷入像豬八戒照鏡「裏外不是人」的困境。

 

中共總書記習近平自2016年接見時任國民黨主席洪秀柱後，近10年未和藍營高層會面。（中國共產黨新聞網圖片）

 

　　鄭麗文競選時一反國民黨近年路線，將兩岸關係重新向「九二共識，一中各表」靠攏，並公開表示「以中國人自豪」。當選後直接碰觸國民黨被壓著打的兩岸議題，公開喊話民進黨別再打「仇中」牌、「反中」牌，希望化解兩岸對立分歧，更表達願與中共總書記習近平見面，以增加交流緩和兩岸緊張情勢。

 

鄭麗文當選國民黨主席，讓藍營支持者感到有重返執政的希望。（鄭麗文fb圖片）

 

　　國民黨主席選舉的選民，規定都必須是國民黨黨員。鄭麗文競選前後關於兩岸的發言，自然是針對深藍選民，而非一般島內民眾。她雖然在黨主席選舉中得票率達50.15%，但投票率只有39.46%，共獲65122票。以上屆立委選舉來看，各當選人得票數都起碼10萬票，如果以選票看實力的話，鄭麗文在選舉時的兩岸主張，未必獲得黨內立委候選人認同，進而成為政見。已有政治人物預言，如果鄭麗文未能推出一套讓大家信服的兩岸論述，她可能令不出中央黨部。如果再加上綠營攻擊，恐怕會自亂陣腳。

 

　　賴清德推動對32名國民黨立委的大罷免之所以失敗，其中一個主要原因是獲得民眾黨黨員支持。未來國民黨要重返執政，也有賴於在明年的縣市長選舉，以及2028年大選中達成「藍白合」。鄭麗文能否在明年縣市長選舉中，說服黨內讓出部分縣市長和議員席位給民眾黨，為2028年大選「藍白合」鋪路？以她的得票數和缺乏派系背景來看，這場協調並不輕鬆。

 

　　更關鍵在於藍營和輿論認為，目前最有希望帶領國民黨贏得2028年大選的，非台中市長盧秀燕莫屬。本來預期她出馬競選國民黨主席，並順勢成為下屆大選候選人，但盧秀燕考慮到台中市長任期未結束，而且黨主席身份將給予綠營在市政和黨務兩個攻擊點，可能未到選舉就先拖累聲望，因而婉拒參選黨主席，這才讓鄭麗文有機會當選。

 

　　在黨主席競選期間，六名候選人中有五人公開喊出「2028支持盧秀燕」，唯獨鄭麗文未如其他候選人表態。多年來國民黨屢戰屢敗的原因，不少輿論都歸咎於這個政黨有「內鬥內行，外鬥外行」風氣。不少人擔心，台灣民意如流水，如果鄭麗文這兩年黨主席當得有聲有色，到時候就是「民意說話」，2028年的藍營總統候選人，可能又會出現一番內鬥。

 

　　島內綠營支持者的最大特色，就是不問是非只問顏色，民進黨只要推出候選人就一定支持。反觀藍營民眾的特性就是非常挑剔，往往自認為有獨到眼光，未必欣賞黨推出的候選人，當然也不會乖乖投給看不順眼的藍營候選人。歷次選舉可以看到，如果在藍綠支持度五五波情況下，只要藍營推出候選人時出現爭執，或者在競爭出線時雙方殺到刀刀見骨，到時必定敗給民進黨候選人。

 

　　鄭麗文上台後，若能讓百年老店國民黨活力再起，到時再看藍營能否記取教訓、團結謀求勝利也不遲。 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】「習特會」料南韓進行，你認為能否達成貿談成果？► 立即投票

我要回應
更多台灣熱話文章

你可能感興趣

#台灣 #台灣熱話 #港台評論 #鄭麗文 #國民黨 #盧秀燕 #兩岸關係
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普的東亞之行與中美峰會

28/10/2025 14:38

大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk