  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
數碼新秩序
改朝換代Digital
智城物語創科Hot Talk智叻生活智慧城市5.0邵看新經濟數碼轉型電商教室跨境營商戰略
關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

27/10/2025

ESPRIT邢李㷧之後，再沒有傳奇

#邢李源 #Esprit #數碼營銷 #數碼 #時裝熱話 #成衣業
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

　　在80年代紅極一時的服裝潮牌ESPRIT，於2020年宣布關閉亞洲所有實體店，亦即撤出香港市場，曾經的潮流指標在港告一段落，近日品牌將在11月回歸。

 

　　ESPRIT公布，今年品牌逆境重生，將以嶄新形象示人，香港獨家經營權背後推手並非跨國巨擘，而是本地時裝界元老，時裝品牌2%創辦人。

 

　　80年代的ESPRIT、由演員林青霞丈夫、商人Michael Ying邢李㷧引入，邢李源，相信大部份年輕的讀者與消費者都不知道他是誰。

 

　　簡單來講，他就是神，King of Fashion Retail。

 

 

　　說起 ESPRIT的創立，也挺有意思的，ESPRIT 由Douglas Tompkins和他的妻子1968 年在三藩市創立。而Tompkins還有一個更出名的頭銜——全球戶外用品行業巨頭The North Face的創始人。

 

 

　　ESPRIT 這個品牌的流行，和當時盛行的嬉皮文化有著極大關係：初期，這對夫婦在他們的大眾迷你巴士裏販售ESPRIT服飾，這一在當時標新立異的舉動，贏得了很多人的關注，加上設計也還不錯一時在年輕人當中流行起來。

 

　　此後，伴隨著啟用藝術家、建築師作為廣告模並在廣告宣傳中插入社會話題等做法，ESPRIT逐漸超越單純的服裝層面，成為一個人文氣息濃郁的品牌。在品牌愛用明星的年代，ESPRIT獨具慧眼，很早就讓平常人、自家員工登上頭條，讓更多人發現自己的美。

 

 

　　1972年，邢李源成為ESPRIT的亞洲代理商，卓有遠見的邢李原，便在此時開始在亞洲做起了ESPRIT服裝批發的生意，並在亞洲不少城市開設了零售店。

 

　　ESPRIT邢李源之後，香港服裝零售企業近40年再沒有神話，為甚麼？因為，ESPRIT、Thomkins是代表一個Era，值得寫進歷史。

 

　　正如，Nigo和藤原浩之後，日本再沒有Street Fashion。King of Cool Mickey Drexler之後，Gap成為了垃圾中之垃圾。

 

　　ESPRIT 當年在我們心中應該就像現在BlackPink在妳們心中一樣的感覺，時尚，歐美，潮流的尖端。它牢牢佔據了青春記憶關於時尚的位置，是第一批具有中產意義的時尚名字。曾經是很多人需要一些經濟能力才能負擔的時髦品牌。

 

　　年輕人爭崩頭都要入去做興發街88號第一間ESPRIT做Sale屎。劉天蘭是ESPRIT Image Director，當年抹窗那個，做了Joyce的總經理，掃地那個，做了時尚品牌Theme總經理。

 

 

　　1971年，剛滿21歲的邢李源跨入了成衣業，並立志要在這一行業中幹出一番事業來。剛進這一行時，邢李源只是一個不起眼的廢青，但他工作踏實，無論事情有多繁雜，也不會厭煩，總是一件一件地把它們做好。

 

　　正是他的這種工作態度，引起了當時來工廠參觀的美國加州風格服飾ESPRIT創辦人Douglas和Susie Tompkins夫婦的注意，當時這對夫婦對邢李源的感覺是自信、精明。因此，對他的印象非常深刻。

 

　　邢李源就被聘為ESPRIT香港原料採購代理，而正是這個職位開啟了他的成衣事業之門。70年代末，營業收入達到1.2億美元，Doug和Susie購回其他合夥人在ESPRIT的股份，之後兩人成立了一家合夥制公司在香港從事ESPRIT產品的生產、分銷及零售。初期由邢李源負責經營。

 

　　1974年，邢李源在香港成立遠東有限公司（ESPRIT Far East Limited），主營ESPRIT de Corp的採購代理業務。

 

　　1972年，邢李源成為ESPRIT的亞洲代理商，卓有遠見的邢李原，便在此時開始在亞洲做起了ESPRIT服裝批發的生意，並在亞洲不少城市開設了零售店，開滿各大商場的ESPRIT 可謂引領著一群70和80後的歐美新潮流。

 

 

　　沒想到生意越做越好，4年後收購ESPRIT歐洲業務，並更名為思捷環球控股有限公司，ESPRIT的時尚帝國在全球的佈局逐步展開，從代理做到品牌老總也是利害。

 

　　最重要的一點是，Michael Ying可以說是中國服裝行業的啟蒙老師！不要忘記，ESPRIT在華，有著華潤集團的Blessing， ESPRIT影响的是一代人。

 

　　滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。

 

　　如今的ESPRIT早已被人遺忘，堪稱服裝界的諾基亞，就這樣一步一步的跌下神壇，也是讓人唏噓。大浪淘沙，優勝劣汰，服裝行業亦然。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇

我要回應
更多改朝換代Digital文章

你可能感興趣

#邢李源 #Esprit #數碼營銷 #數碼 #時裝熱話 #成衣業
更多數碼新秩序文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特皇布達佩斯踩雷，白宮少壯派「媽聲一片」

24/10/2025 13:45

大國博弈

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk