ESPRIT邢李㷧之後，再沒有傳奇

在80年代紅極一時的服裝潮牌ESPRIT，於2020年宣布關閉亞洲所有實體店，亦即撤出香港市場，曾經的潮流指標在港告一段落，近日品牌將在11月回歸。

ESPRIT公布，今年品牌逆境重生，將以嶄新形象示人，香港獨家經營權背後推手並非跨國巨擘，而是本地時裝界元老，時裝品牌2%創辦人。

80年代的ESPRIT、由演員林青霞丈夫、商人Michael Ying邢李㷧引入，邢李源，相信大部份年輕的讀者與消費者都不知道他是誰。

簡單來講，他就是神，King of Fashion Retail。

說起 ESPRIT的創立，也挺有意思的，ESPRIT 由Douglas Tompkins和他的妻子1968 年在三藩市創立。而Tompkins還有一個更出名的頭銜——全球戶外用品行業巨頭The North Face的創始人。

ESPRIT 這個品牌的流行，和當時盛行的嬉皮文化有著極大關係：初期，這對夫婦在他們的大眾迷你巴士裏販售ESPRIT服飾，這一在當時標新立異的舉動，贏得了很多人的關注，加上設計也還不錯一時在年輕人當中流行起來。

此後，伴隨著啟用藝術家、建築師作為廣告模並在廣告宣傳中插入社會話題等做法，ESPRIT逐漸超越單純的服裝層面，成為一個人文氣息濃郁的品牌。在品牌愛用明星的年代，ESPRIT獨具慧眼，很早就讓平常人、自家員工登上頭條，讓更多人發現自己的美。

1972年，邢李源成為ESPRIT的亞洲代理商，卓有遠見的邢李原，便在此時開始在亞洲做起了ESPRIT服裝批發的生意，並在亞洲不少城市開設了零售店。

ESPRIT邢李源之後，香港服裝零售企業近40年再沒有神話，為甚麼？因為，ESPRIT、Thomkins是代表一個Era，值得寫進歷史。

正如，Nigo和藤原浩之後，日本再沒有Street Fashion。King of Cool Mickey Drexler之後，Gap成為了垃圾中之垃圾。

ESPRIT 當年在我們心中應該就像現在BlackPink在妳們心中一樣的感覺，時尚，歐美，潮流的尖端。它牢牢佔據了青春記憶關於時尚的位置，是第一批具有中產意義的時尚名字。曾經是很多人需要一些經濟能力才能負擔的時髦品牌。

年輕人爭崩頭都要入去做興發街88號第一間ESPRIT做Sale屎。劉天蘭是ESPRIT Image Director，當年抹窗那個，做了Joyce的總經理，掃地那個，做了時尚品牌Theme總經理。

1971年，剛滿21歲的邢李源跨入了成衣業，並立志要在這一行業中幹出一番事業來。剛進這一行時，邢李源只是一個不起眼的廢青，但他工作踏實，無論事情有多繁雜，也不會厭煩，總是一件一件地把它們做好。

正是他的這種工作態度，引起了當時來工廠參觀的美國加州風格服飾ESPRIT創辦人Douglas和Susie Tompkins夫婦的注意，當時這對夫婦對邢李源的感覺是自信、精明。因此，對他的印象非常深刻。

邢李源就被聘為ESPRIT香港原料採購代理，而正是這個職位開啟了他的成衣事業之門。70年代末，營業收入達到1.2億美元，Doug和Susie購回其他合夥人在ESPRIT的股份，之後兩人成立了一家合夥制公司在香港從事ESPRIT產品的生產、分銷及零售。初期由邢李源負責經營。

1974年，邢李源在香港成立遠東有限公司（ESPRIT Far East Limited），主營ESPRIT de Corp的採購代理業務。

1972年，邢李源成為ESPRIT的亞洲代理商，卓有遠見的邢李原，便在此時開始在亞洲做起了ESPRIT服裝批發的生意，並在亞洲不少城市開設了零售店，開滿各大商場的ESPRIT 可謂引領著一群70和80後的歐美新潮流。

沒想到生意越做越好，4年後收購ESPRIT歐洲業務，並更名為思捷環球控股有限公司，ESPRIT的時尚帝國在全球的佈局逐步展開，從代理做到品牌老總也是利害。

最重要的一點是，Michael Ying可以說是中國服裝行業的啟蒙老師！不要忘記，ESPRIT在華，有著華潤集團的Blessing， ESPRIT影响的是一代人。

滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。

如今的ESPRIT早已被人遺忘，堪稱服裝界的諾基亞，就這樣一步一步的跌下神壇，也是讓人唏噓。大浪淘沙，優勝劣汰，服裝行業亦然。