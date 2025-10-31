  • 報價
財智
基金債券攻略
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

31/10/2025

強積金唔識揀、唔想揀，就DIS啦！

#理財智慧 #理財 #基金債券攻略 #強積金 #預設投資策略 #核心累積基金 #65歲後基金 #混合資產基金
  凌風

    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　英文DIY是Do It Yourself的簡寫，意思是自己落手落腳做，而我今日標題寫的DIS，是強積金基金選項中的「預設投資策略」，英文全寫是Default Investment Strategy，簡稱DIS。

 

　　DIS和DIY剛好相反，因為DIS另一個叫法是「懶人基金」，正如我今日的標題所指，如果你唔識揀強積金，或者識識哋，但又唔想揀，其實只要你留空基金選項，或者自己剔DIS，那麼，你的強積金投資就會用預設的投資策略，那就不需要Do It Youself，而是Do It By Fund Managers。

 

　　那麼，何謂「預設投資策略」？

 

　　強積金的預設投資策略是在2017年4月推出。這個策略由積金局推動，一方面讓各個強積金受託人統一將沒有選基金的計劃成員，都撥到這個預設的策略，避免不同受託人有不同處理方式，最終變成大家命運差異太大的情況。

 

　　因此，自從這個策略推出之後，唔識揀或唔想揀的計劃成員，最終的命運就頗接近了。這一點下文再交代。

 

核心累積基金是強積金的「平靚正」選項 (Shutterstock)

 

　　首先，再簡介一下預設投資策略，這個策略其實是由兩個混合資產基金組成，一個是核心累積基金，另一個是65歲後基金。前者的股票比例是六成，債券比例四成；後者的股票比例是兩成，債券八成。

 

　　選擇預設投資策略的計劃成員在50歲前，所有供款都會用來買核心累積基金；50歲之後，系統會自動以6%多一點的比例，分15年，每年轉去65歲後基金。即是說，到了65歲時，計劃成員持有的，百分百都是65歲後基金了。

 

　　不過，計劃成員其實可以不選預設投資策略，直接選核心累積基金或65歲後基金。如是的話，成員到了50歲時，系統也不會將他/她的核心累積基金轉去65歲後基金。即是說，即使你/妳年輕，但風險胃納不高，也可以長期選65歲後基金；又或者，即使你超過50歲，但仍想承受風險，也可以繼續選核心累積基金。

 

　　我會建議所有40歲以下的強積金成員，如果你唔識或唔想揀強積金的基金，就選DIS吧！其實，絕大部分受託人的核心累積金基都是一個環球股債的混合基金，讓計劃成員分享到全球大型跨國公司的經營成果，例如Nvidia、蘋果、亞馬遜、微軟、Tesla、Meta和Alphabet等等。

 

　　另一點也很重要，這個DIS是所有強積金基金中收費最低的一類。根據積金局的數據，2024年各強積金基金的開支比率，DIS平均只是0.77%，股票基金是1.46%，混合資產基金是1.32%，而一向最便宜的強積金保守基金也要0.83%。

 

　　因此，我認為，核心累積基金絕對是一個「平靚正」的選項！回報方面，同樣根據積金局的數字，過去一年，核心累積基金的回報是10.6%，同期的混合資產基金則是12.5%，看來是混合資產基金稍好。

 

　　但如果大家都以推出以來計，截至2025年6月底止，核心累積基金的平均回報是6.5%，混合資產基金只有4.3%。當然，混合資產基金的數據長達25年，而核心累積基金只有8年左右，未必可以直接比較，但我相信，小數怕長計，由於DIS的收費每年都比其他基金便宜近一半，長遠回報必然會比混合資產基金為好。。

 

凌風

 

混合資產基金與核心累積/65歲後基金回報比較

 

混合資產基金

核心累積基金

65歲後基金

過去一年

12.5%

10.6%

6.1%

過去10年/5*

3.7%10年）

7.4%5年）

1.0%5年）

成立至今#

4.3%

6.5%

2.4%

*混合資產基金只有10年的數字，而核心累積和65歲後基金只有5年的數字

#核心累積和65歲後基金是由2017年起計，混合資產基金則由200012月起計，所有數字都是以截至20256月底計算

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

