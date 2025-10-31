強積金唔識揀、唔想揀，就DIS啦！

英文DIY是Do It Yourself的簡寫，意思是自己落手落腳做，而我今日標題寫的DIS，是強積金基金選項中的「預設投資策略」，英文全寫是Default Investment Strategy，簡稱DIS。

DIS和DIY剛好相反，因為DIS另一個叫法是「懶人基金」，正如我今日的標題所指，如果你唔識揀強積金，或者識識哋，但又唔想揀，其實只要你留空基金選項，或者自己剔DIS，那麼，你的強積金投資就會用預設的投資策略，那就不需要Do It Youself，而是Do It By Fund Managers。

那麼，何謂「預設投資策略」？

強積金的預設投資策略是在2017年4月推出。這個策略由積金局推動，一方面讓各個強積金受託人統一將沒有選基金的計劃成員，都撥到這個預設的策略，避免不同受託人有不同處理方式，最終變成大家命運差異太大的情況。

因此，自從這個策略推出之後，唔識揀或唔想揀的計劃成員，最終的命運就頗接近了。這一點下文再交代。

核心累積基金是強積金的「平靚正」選項 (Shutterstock)

首先，再簡介一下預設投資策略，這個策略其實是由兩個混合資產基金組成，一個是核心累積基金，另一個是65歲後基金。前者的股票比例是六成，債券比例四成；後者的股票比例是兩成，債券八成。

選擇預設投資策略的計劃成員在50歲前，所有供款都會用來買核心累積基金；50歲之後，系統會自動以6%多一點的比例，分15年，每年轉去65歲後基金。即是說，到了65歲時，計劃成員持有的，百分百都是65歲後基金了。

不過，計劃成員其實可以不選預設投資策略，直接選核心累積基金或65歲後基金。如是的話，成員到了50歲時，系統也不會將他/她的核心累積基金轉去65歲後基金。即是說，即使你/妳年輕，但風險胃納不高，也可以長期選65歲後基金；又或者，即使你超過50歲，但仍想承受風險，也可以繼續選核心累積基金。

我會建議所有40歲以下的強積金成員，如果你唔識或唔想揀強積金的基金，就選DIS吧！其實，絕大部分受託人的核心累積金基都是一個環球股債的混合基金，讓計劃成員分享到全球大型跨國公司的經營成果，例如Nvidia、蘋果、亞馬遜、微軟、Tesla、Meta和Alphabet等等。

另一點也很重要，這個DIS是所有強積金基金中收費最低的一類。根據積金局的數據，2024年各強積金基金的開支比率，DIS平均只是0.77%，股票基金是1.46%，混合資產基金是1.32%，而一向最便宜的強積金保守基金也要0.83%。

因此，我認為，核心累積基金絕對是一個「平靚正」的選項！回報方面，同樣根據積金局的數字，過去一年，核心累積基金的回報是10.6%，同期的混合資產基金則是12.5%，看來是混合資產基金稍好。

但如果大家都以推出以來計，截至2025年6月底止，核心累積基金的平均回報是6.5%，混合資產基金只有4.3%。當然，混合資產基金的數據長達25年，而核心累積基金只有8年左右，未必可以直接比較，但我相信，小數怕長計，由於DIS的收費每年都比其他基金便宜近一半，長遠回報必然會比混合資產基金為好。。

凌風