財智
一本萬利
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

27/10/2025

減息將促資金轉買樓，均值回歸推算中原指數應續回升（有片）

#理財智慧 #理財 #一本萬利 #本港樓市 #樓價 #樓市分析 #中原城市領先指數 #買樓 #減息
  • 林本利

    林本利

    理大會計及金融學院前副教授
    曾編寫多套教科書及理財書藉
    現為活道教育中心創辦人兼校監
    林Sir49歲財務自由，享受退休生活；閒來開班講學，分享投資理財心得。

    一本萬利

　　本港二手樓價結束連續兩周升勢，惟中原城市領先指數企穩141水平(141.09)，錄去年7月底以來次高。理大會計及金融學院前副教授、活道教育中心創辦人林本利表示，現時供樓負擔比率較歷史平均位低8%，以經濟學的均值回歸推算，中原指數未來合理位應在151左右。未來兩三年，隨著美國減息和港人工資水平續升，中原指數或上望170水平。

 

有機會重上170點或以上

　

　　多年來開班授課，林Sir一直期望學生能以合理價買樓上車，並奉勸不要高追。他慨嘆，幾年前啟德跑道區新盤呎價高至26000元，仍大把人衝去買，可謂悔不當初。不過從去年8、9月以來看，樓市已跌至合理位，最大依據是，供樓負擔比率最新回落至約45%（以400呎單位計），較2009年至今的歷史平均位49%，低了約8%。

 

　幾年前，啟德跑道區新盤呎價高達26000元。(Shutterstock)

 

　　他解釋，經濟學有個概念叫「均值回歸」，倘若供樓負擔比率回升至49%的話，中原城市領先指數的合理位應該是150點以上。

　

　　受美國聯儲局減息帶動，本港按揭利率料會從現時的3.375厘回落至2厘多，而港人工資收入未來3年預期再升10%，中原指數有機會重回170點或以上，這將意味早前高位入市者「脫苦海」。

 

美孚新邨跌過龍領銜回升

　

　　樓市已收復年初至今失地，以十大屋苑9月平均實呎價（中原數據）看，美孚新邨呎價較1月升12.8%，其次是太古城、黃埔花園，分別升12.3%、10.7%。他解釋，美孚新邨早前因大維修及樓齡高，無法做安老按揭，無人敢買致跌過龍，如今領銜回升屬正常；而太古城素來是樓市領先指標，不僅地處港島，且交通、購物都方便。

 

　美孚新邨現時呎價較1月升逾一成 (Shutterstock)

 

　　不過林Sir亦指，呎價分化不排除是因二手成交量小而扭曲，譬如排最尾的康怡花園，9月平均實呎價顯示較1月跌7.9%，但最新看到一些單位的成交呎價並非12000元，而是13000元以上。

　

料更多資金從定存轉買樓

　

　　那麼又如何看現時樓市租盤緊俏？他認為，此是政府長期辣稅的後遺症。儘管去年初已全面取消，但收租客重新入市買樓收租，也不過是這一年多的事。

　

　　林Sir笑言，本港銀行體系18萬億元存款，約等於私樓10萬億元總貨值（以每個單位700萬元計）的兩倍，當樓市信心回歸，預計將有更多資金隨著美國減息從定存轉為投資物業。

 

立即去片：https://youtu.be/N13GFaIcSzM

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應
