76歲許紹雄傳病危入院，好友趕到醫院探望，佘詩曼談及好友轉身哭泣

76歲資深藝人許紹雄，人稱Benz 雄，今日（27日）有傳媒報道指許紹病危入院，圈中不少好友趕至醫院探望，每個人都神色凝重離開，而且對於傳媒提問時沒有發言。其中一位好友佘詩曼在澳門出席活動，被問及此事時更一度難掩傷心，轉身哭泣要終止訪問，令外間更擔心許紹雄的情況。

Read more：

關淑怡病情轉穩定，疑轉私家醫院休養，家人呼籲朋友勿前往探望

76歲資深藝人許紹雄近年已減少幕前工作，與家人在新加坡享受退休生活，間中會在女兒許惠菁（Charmaine）的YouTube頻道內出現，早前一條影片便是兩父女一起搭車去玩，由女兒駕車，許紹雄從旁指導。

今日，突然傳出許紹雄病危入院消息，圈中好友包括苗僑偉夫婦、黎芷珊、黃宗澤、黃子華等人紛紛趕到醫院探望，離開時都不發一言，每人也神情凝重，暫時未知道許紹雄最新情況。而經常合作的佘詩曼於澳門出席活動，被問到許紹雄的情況時，已經立即眼濕濕︰「我有去探佢，有處理件事，OK嘅。」當被追問許紹雄最新情況的時候，她表示好友努力中，之後已轉身背對傳媒抹眼淚，之後更未能繼續做訪問要離開。

佘詩曼與許紹雄是多年好友，曾合作《絕代商驕》、《使徒行者》、《家族榮耀》及《正義女神》等，早年許紹雄女兒於尖沙嘴開餐廳，佘詩曼與黃子華一起去捧場。

許紹雄1970年入行，他報名參加香港商業電台廣播劇《天才聽眾廣播劇》，因經常駕駛平治房車出入，被起了花名做「Benz 雄」；早年因曾參與電影《新紮師妹》中一幕搞笑場面，大家都改口叫他做「方中Sir」。許紹雄篤信佛教，而且十分神心，每年年三十晚會到九龍城的省善真堂上頭注香。