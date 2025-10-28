臉型五官美學分析｜掌握「幼態化」與「平衡感」 、 3招發揮輪廓優點

近年除了「個人色彩」成為潮流，「臉型五官分析 Face Analysis 」也正在流行中！筆者自2019年研修日韓與歐美分析體系至今，看着不同地域文化及潮流一直在影響着主流審美觀，而近年正在拉鋸中的五官美學分別為「幼態化」與「平衡感」。

亞洲美學傾向「幼態化」

在日韓的美學體系中，臉部分析多數傾向尋求「女性典雅」與「幼態甜美」。以臉上的曲線、弧度決定您的臉有多幼態及柔美，推崇中庭（眉心到鼻底）與下庭（鼻底到下巴）的視覺縮短，營造出類似「嬰兒臉」的短臉效果和年輕感，是常見網美使用的濾鏡效果。

歐美美學傾向「立體感」與「黃金比例」

歐美面部分析的核心主張「三庭平均分佈」（額頭到眉心、眉心到鼻底、鼻底到下巴）以及五官的立體感，強調平衡，以臉部的長度與寬度、三庭五眼的比例接近對稱與平均，主張個性化高級美感。

不論你的審美觀傾向哪種，也可以參考以下發揮五官輪廓優點的通用技巧：

1. 量度與修飾臉部長度

利用AI程式由系統掃瞄分析臉部三庭長度，或自行用直尺量度，如果是...

● 上庭長：髮型是調整是最有效的工具，目標是覆蓋或模糊部分額頭和髮際線。

● 中庭長： 具適合強調眉眼輪廓，利用眼妝的層次感來平衡長度。

● 下庭長： 適合透過髮型（如側分）或略帶線條感的唇形來突顯大器妝容。

2. 運用線條與立體感優化輪廓

無論臉型偏圓潤或方正，都可以透過光影和線條創造平衡的視覺效果。

● 重點修容： 在顴骨下方、下顎線和髮際線輕掃陰影，強化骨骼結構。可減少臉部的圓潤感或縮短過寬的橫向視覺，使臉型更接近橢圓形。

● 強化直線： 若臉型偏圓，可以嘗試調整眉型，將眉峰略為拉高或增加眉毛的直線感，以線條的銳利感來平衡臉部曲線。

3. 頭髮領口作視覺調整

● 臉部較長：重點是避免臉部線條過度延伸，利用蓬鬆度縮減臉型長度；選擇圓領、方領或船形領等能適度露出鎖骨線條的服飾。，

● 臉部較短：增加頭頂的髮根蓬鬆度，能從視覺上拉長臉型。選擇能夠拉伸延臉部的領口例如V領。

筆者傾向將自己獨有的骨骼與比例結構，透過修飾技巧來追求平衡狀態。

當我們能找到屬於自己的黃金比例，自然美必定能超越潮流。