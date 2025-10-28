  • 報價
財智
政政經經
陶冬天下市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

28/10/2025

解惑

#股市 #股市動向 #政政經經 #港股 #A股
　　踏入10月，A股（亦即港股）市場面臨三惑：(1)國慶長假期後，A股如2024年國慶長假期後一樣，要跌逾月；(2)四中全會會否出現人事變動；(3)中美貿易摩擦會否加劇。結果？

 

　　A股和港股已跌近月，一惑解；四中全會會畢，二惑解；中美貿易摩擦見放緩，三惑解。結果是昨日（27日）中港股市均升。

 

　　《金融界》報道，昨日，受中美經貿形成初步共識利好影響，港股集體上揚。恒生指數收市漲1.1%，報26433點；恒生科技指數漲1.8%，報6171點；國企指數漲1.1%，報9467點；紅籌指數漲0.6%，報4115點。

 

　　大型科技股普遍走高，阿里巴巴(09988)漲3.1%，騰訊(00700)漲2.9%，京東(09618)漲2.3%，小米(01810)跌0.3%，網易(09999)跌0.3%，美團(03690)漲1.4%，快手(01024)漲1.5%，嗶哩嗶哩(09626)漲1%；半導體股芯片股漲幅居前，英諾賽科(02577)漲超12%，龍頭中芯國際(00981)盤中一度漲超5%，華虹半導體(01347)、貝克微(02149)皆上漲；加密貨幣概念股集體上漲，新火科技(01611)漲超17%；電氣設備股漲幅居前，東方電氣(01072)漲超9%；核電股全天表現活躍，手遊股、紙業股、蘋果概念股、濠賭股、海運股紛紛上漲。中資券商股走弱，中信證券(06030)、廣發證券(01776)、光大證券(06178)等多數轉跌，餐飲股、內房股、乳製品股、家電股部分走弱。

 

　　投資者不應太著重每日的升跌，而應放眼大局，國內的華金證券提出慢牛走勢和科技主線不變。

 

　　導致A股近期出現調整的一些因素可能逐步消減。市場指標角度，情緒指標未調整充分，但行業輪動基本完成。基本面角度，風險偏好可能上升，流動性維持寬鬆，短期調整可能結束，繼續慢牛走勢。行業配置：短期繼續逢低配置科技成長和部分周期、核心資產等行業。

 

　　短期建議逢低配置：一是政策和產業趨勢向上的通訊（算力）、電子（半導體、消費電子）、傳媒（遊戲、AI應用）、機械設備（機器人）、電腦（AI應用、自動駕駛）、有色金屬、化工等行業；二是受益於「十五五」規劃和第三季度業績改善的電新（電力設備與新能源）、醫藥、消費（食品、商貿零售等）、軍工（商業航天）等行業。

 

　　美股也一樣，因中美摩擦緩和，三大指數在昨晚應會上升，但美股已有一定泡沫，能升多少，或會跌多少，對中港股市是會有影響的，而有關的技術點位，看（表一）。

 

　　具體如何，看完周一美股表現再談。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。） 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

#股市 #股市動向 #政政經經 #港股 #A股
etnet.com.hk