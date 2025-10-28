  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下政政經經快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

28/10/2025

KK星期二｜拆解新鮮出爐滙控業績！南航續受惠於行業復蘇？青島啤收入倒退 原因何在？

#股市動向 #hot talk 1點鐘 #港股 #香港股票 #林嘉麒 #恒指 #分析 #恒生指數 #滙控 #00005 #01055 #南航 #南方航空 #消費股 #銀行股 #業績股 #青島啤酒 #00168 #航運股 #航空股 #TCL電子 #00020 #建滔積層板 #00358 #阿里巴巴 #01888 #09988 #01070 #江銅業 #商湯 #人行訊號 #內需股 #數位化金融 #出行股
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　「大笨象」滙控(00005)放榜，第三季列帳基準除稅前利潤為72.95億美元，按年跌近14%。恒指及滙控股價靠穩，放榜後會如何影響大市表現？南航(01055)第三季純利約38.4億元人民幣，升逾20%，營業收入有514億元，升3%。績後股價曾逼近5元關，料可繼續受惠於行業前景復蘇？青島啤酒(00168)第三季只多賺1.6%，收入更按年倒退，業績倒退原因何在？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/At1-PE3dg5I?si=-ddZgc8-UGp57n8p

 

►把時間軸拉到01:37開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】「習特會」料南韓進行，你認為能否達成貿談成果？► 立即投票

我要回應
更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#股市動向 #hot talk 1點鐘 #港股 #香港股票 #林嘉麒 #恒指 #分析 #恒生指數 #滙控 #00005 #01055 #南航 #南方航空 #消費股 #銀行股 #業績股 #青島啤酒 #00168 #航運股 #航空股 #TCL電子 #00020 #建滔積層板 #00358 #阿里巴巴 #01888 #09988 #01070 #江銅業 #商湯 #人行訊號 #內需股 #數位化金融 #出行股
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普的東亞之行與中美峰會

28/10/2025 14:38

大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk