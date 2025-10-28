香港智慧城市藍圖2.0｜AI、數據驅動六大範疇、智慧生活夥伴大獎揭示創科成果

香港智慧城市藍圖2.0（《藍圖2.0》）是香港特區政府於2020年公布，承載超過多項智慧城市措施，涵蓋「智慧出行」、「智慧生活」、「智慧環境」、「智慧市民」、「智慧政府」及「智慧經濟」六大範疇，旨在通過創新科技提升市民生活質素、促進經濟發展及支持環境可持續。

其核心定位是以數據為本，善用人工智能（AI）、5G、物聯網（IoT）、大數據等數碼科技驅動城市管理和服務優化。例如，在智慧出行方面透過交通數據分析系統及智能交通信號優化交通流量，減少都市擠塞及碳排放；在智慧生活中推動「智方便」一站式個人化數碼政府服務平台，簡化市民辦事流程。另一方面，智慧環境範疇支持綠色建築節能、智能照明及環境監測系統，有效推進2030年碳達峰和2050年碳中和目標。

在智慧經濟方面，藍圖促進企業採用數碼科技升級，包括推動綠色金融發展如綠色債券，推廣智慧製造及電子商務等，助力中小企業轉型升級，打造創新驅動的經濟體。

藍圖亦重視智慧政府建設，透過電子審計和多元化電子政務服務，提高政府效率和透明度，強化跨部門數據共享與協作。

經濟通與協辦機構香港數碼港連續第四年舉辦「智慧生活夥伴大獎」，今年大會以「智能城市的AI與數字轉型（AI & Digital Transformation in Smart Cities）」為主題，緊扣本地與全球發展趨勢。在香港，人工智能正深刻改變城市運作，加速智慧城市轉型，共頒發40個獎項。主辦機構很榮幸邀請到創新科技及工業局副局長張曼莉為大會題辭「廣凝智慧 博匯群英」，並撥冗出席及主禮頒獎典禮，恭賀「2025智慧生活夥伴大獎」成功舉辦，以示對大會及業界的支持。

作為國際金融與創新樞紐，香港運用AI優化交通管理與公共安全，讓城市營運更高效有序。以數據分析為例，決策者能精準疏導車流、緩解擁堵，提升市民出行體驗；同時，智能交通信號系統與能源管理等基礎設施持續升級，提供更即時便利的服務。然而，隨著技術廣泛落地，數據私隱與資安風險不容忽視；尤其對中小企而言，技術投資與人才儲備仍是數碼轉型的門檻。只有正視並克服這些挑戰，香港方能進一步鞏固其在全球智慧城市版圖中的領先地位，為市民打造更安全、可持續且宜居的城市環境。

評審主席兼智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長鄧淑明聯同由10位業界翹楚組成的專業評審團。橫跨12大類別，共頒發40個獎項給各專業領域中有傑出表現的企業，以肯定他們在智慧城市發展方面的成就。數碼科技的應用為企業和消費者搭建了一座通往可持續未來的橋樑。希望企業能充分利用這些工具，持續推動可持續生活的普及與實踐。鄧淑明博士MH, JP已經連續四年為擔任首席評判，見證參賽公司在科技和創意上的不斷進步，相信通過「政府、行業、學術界、初創企業及投資界」的緊密合作，能夠將創新理念轉化為各項智慧生活解決方案，提高香港市民生活質素之餘，亦可將智慧方案輸出國際，振興經濟。

智慧城市及數碼轉型總監蔡偉傑出席頒獎禮時表示，「綠色創新及可持續數碼化」主題很重要，能夠幫助推動綠色經濟，透過比賽讓新的綠色科技讓市民感受。他指出，全球也向著這個目標邁進，香港都不可以慢下來。綠色經濟涵蓋不同項目，包括金融、商業、人力資源，透過一系列經濟轉型可幫助社會可持續發展。

蔡偉傑表示，數碼港在特區政府支持下，幫助更多初創及社會持份者進行轉型、創造新價值，數碼港目標是做科技旗艦及培育創科基地。今天已超過有2000間創科公司在這個園區，有來自智慧生活、金融科技等。數碼港在特區政府支持下會和各個持份者合作，積極支持綠色創科發展。

