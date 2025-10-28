香港美食嘉年華開催｜紅假周末打卡好去處、即睇必食推介懶人包

一連9日的香港美食嘉年華正在葵涌運動場舉行，設有健康養生、Chill飲Chill食、為食Guide、休閒食品、餐飲用具和家鄉風味共6大主題展區，全場超過70個人氣熟食攤位，除了當中還有每天推出的$10筍貨，還有超吸引又易打卡的手調Cocktail、特色飲品，當然還有地道小吃和各式激減貨品，即看看到場內有甚麽必食必買推介，趁明天假期及周末大手入貨！

場內70個多個熟食攤位，不少都以即烤即食作招徠，不時飄來惹味的香氣，當中包括各地的環球美食例如滬式有蟹黃小籠包、海膽小籠包（$40／5粒）、日本福岡A4和牛粒（$20）和各式玉子燒（$45／1件、$120／3件）。當中泰式的班蘭小蛋糕（$30／12粒）有紫薯、楊枝甘露、泰式奶茶和香芋口味，日式烤脆皮麻糬（$20）烤得外皮香脆肉裏口感Q軟，更有新出的紫薯味、日式抹茶、傳統花生、香脆芝麻和鹹香鬆脆的肉鬆，口味選擇多，值得一試。

這裏還可以一次過來個地氈式掃街！必試各式燒海鮮，烤大頭蝦（$40／4隻）、烤茄子（$30）、烤大扇貝（$50／2件）、蟹黃芝士焗蟹蓋（$40）、廟街玉子燒（$35／份）則可選以明太子、鹹蛋海膽和松葉蟹醬即烤而製，香噴噴捧上手熱呼呼，在這個微涼的初秋「街頭」掃小食，夠晒氣氛！

甜品控更不要錯過張記的冰芒果（原價$30一口價$10）、多款口味千層蛋糕$10件（限量每日3,000件）、黑芝麻蛋黃醬心卷$10盒（限量每日30盒）、懷舊龍鬚糖$10（限量每日30盒）。還有大桶糖水椰汁西米芋丸（$10）、葡撻雞蛋仔 $50。

參加嘉年華，又怎少得酒精助興呢！在Chill飲Chill食區，全部美酒$30起便有交易，包括由專業調酒師即場調製三款限定經典雞尾酒、紅白酒等，所有酒精飲品還會送你一隻精美玻璃杯！亦推介Honey Lager手工啤酒（$35／杯）、有趣的桔仔啤酒沙冰（$28），也有0%酒精的果味香檳。切勿錯過每天3pm和5pm的免費派酒環節，每個時段50名限額，先到先得，派完即止，啱晒一眾喜歡微醺的酒鬼跟朋友來Chill住Relax！

第12屆香港美食嘉年華

日期：2025年10月25日至11月2日（共9天）

時間：11am - 9pm（8:30pm後停止入場；最後一日提早至8pm）

地點：葵涌運動場（港鐵葵芳站 D 出口）

入場費：$6（晚上7點後免費入場！）

1米以下小童、65歲以上長者、殘疾人士免費入場

購票平台：工展會App、八達通、AlipayHK、Alipay、KKDay

詳情請瀏覽：www.foodhk.com.hk