  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
影視娛樂玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠

30/10/2025

KFC推出全新「日式雞白湯」早餐：雞絲/燒雞扒扭扭粉 配香滑奶茶$33起

#Food News #早餐 #雞白湯 #美食情報 #美食優惠 #KFC
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　近年雞白湯湯底大受港人歡迎，KFC有見及此，由10月30日起限時推出全新「日式雞白湯」扭扭粉早餐系列，以鮮甜濃厚充滿雞香的雞白湯，配嫩滑雞絲或醬燒雞扒，加上香甜粟米及日式海帶做配料，啖啖和風滋咪。

 

　　KFC「日式雞白湯」系列共有兩款扭扭粉餐：「雞白湯雞絲扭扭粉餐」以香濃雞白湯配上嫩滑雞絲，比較清新輕盈；而「雞白湯醬燒雞扒扭扭粉餐」則用上經典醬燒雞扒，特別濃郁惹味。套餐配上KFC人氣香滑奶茶，採用荷蘭奶源和錫蘭紅茶配製而成，絕對秋日最佳早餐之選。

 


雞白湯雞絲扭扭粉餐（配熱香滑奶茶）$33
（單點 $30）

 


雞白湯醬燒雞扒扭扭粉餐（配熱香滑奶茶）$37
（單點 $34）

 


加配雞白湯扭扭粉（普通）$7
（單點 $19）

 

KFC

Facebook：https://www.facebook.com/kfchk

 

 

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#Food News #早餐 #雞白湯 #美食情報 #美食優惠 #KFC
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

習特會 | 習近平：中國的發展與「讓美國再次偉大」願景相輔相...

30/10/2025 11:37

關稅戰

以黎停火協議一周年假象

30/10/2025 10:24

大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk