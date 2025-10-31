  • 報價
財智
政政經經
政政經經
31/10/2025

團結一大片，打擊一小撮

#股市 #股市動向 #政政經經 #習特會
　　昨文（30日）謂會續講香港上金鎊事，但習普會出來了，點都要講講，講乜？講啲老美不懂的共產黨陽謀。

 

　　中國兵法有「窮寇莫追」，意謂，教訓足夠了，便要收手。共產黨常講「團結一大片，打擊一小撮」，意謂是不要與所有人過不去，只可以與最過不去的人過不去。

 

美國一定不會放過中國

 

　　習普今次會晤，是代表過不去的都過去了？有此想法的都是白癡輩。

 

　　美國一定要做全球霸主，不然美國就崩了，在世界上不再存在。所以美國一定不會放過中國，兩虎相鬥必要一死。明白這個，就不會對中美之後有永久和平之日，而任何一時的休戰，都只是短暫的，都是在各自收拾山河，再出征。

 

　　特朗普燃眉之急，應是要中國買大豆，以解美國豆農（即特朗普的選民）之困，中國都順應之。買幾船，面俾足但購買量實不足，是明顯的吊你胃口，因為個別豆農得解困一定唔順超，要求公平對待，這才會對特朗普產生分化的內部壓力。如果中國乜美豆都唔買，美豆農就會死心，將怨氣發洩到中國，而不是特朗普種種對華的錯誤政策上。

 

　　華爾街與美科技界的急是稀土，中國從來沒有禁稀土在商業上的出口，只是禁對稀土對軍工企業的出口，這條，中國必定死拿不放。中國雖已祭起了，稀土的終極流向的追查，但亦一定有些貪心客，違規轉手賣予美國的軍工企業，這是十分難禁的。只能對一些稀土中的稀土，是軍工企業所必需，但一般商業用途不必用到的稀土，死死揑緊，這已足夠。如果連汽車用的稀土也揑死，就是與整個歐美商界為敵，是打擊一大片而不是打擊一小撮。

 

　　為甚麼阿爺可以咁放心，對美國放一放？因為荷蘭這個懵豬，成了阿爺的殺豬樣辦，敢搶我中華資產？雖遠必誅。這已是做了個辦出來，敢給美國遞刀子，等死啦！

 

　　另外，阿爺亦對想在中美逢源的跳蚤，立了規例。中國不買美國大豆，轉買巴西大豆。巴西竟然敢加價，於是阿爺轉買阿根廷豆，以前阿根廷豆農混入美國豆，阿爺check豆基因，搵到是混有美國豆者，原船拒收返航。阿爺能夠打出如意拳，是因為科技進步，用得上。另外有多手準備可以反制，只要安分守己，做買賣，不搞花招，就是阿爺要團結的那一大片。

 

　　中美會議細節稍後公布，又或有些秘節永不會被公布，阿爺的立場是防特朗普之心不可無，因為他是最不守信、最出爾反爾之人。但阿爺又一定會在此時對全世界都鬆一鬆，弦太緊只會樹太多敵。

 

　　這個鬆緊之道，老番一定唔識，老番用皮帶，一扣便是。但中國的褲是用褲帶，太緊了，不易解；太鬆了，會甩褲。老祖宗對這鬆緊的拿揑，深有體會，老番點學呢？

 

　　美股昨晚可能大升，但中港股市因為對老祖宗的鬆緊之道看得到，所以未因見到特無譜送習大大上車而沖昏頭腦，而認為世界從此太平。

 

　　《金融界》報道，10月30日，港股早盤高位震盪，午後指數跳水，尾盤再度拉升，截至收盤，恒生指數跌0.2%，報26282點；恒生科技指數跌0.7%，報6051點；國企指數跌0.3%，報9346點；紅籌指數漲0.2%，報4098點。

 

大型科技股走勢分化

 

　　大型科技股走勢分化，阿里巴巴(09988)漲0.6%，騰訊控股(00700)漲0.9%，京東集團(09618)漲0.1%，小米集團(01810)跌1.7%，網易(09999)跌2%，美團(03690)漲2.4%，快手(01024)跌1.7%，嗶哩嗶哩(09626)跌2.5%；銅價新高，現貨黃金上漲，銅業股、黃金股領銜有色金屬股上漲，中國有色礦業(01258)漲7.3%，紫金黃金國際(02259)漲8.7%，中國黃金國際(02099)漲超5%，赤峰黃金(06693)漲超4%；鋰電池板塊強勢，贛鋒鋰業(01772)業績超預期大漲近15%，中創新航(03931)、天齊鋰業(09696)皆強勢；煤炭股、港口及海運股、光伏股、核電股、家電股、建材水泥股多數活躍。另一方面，內房股跌幅居前，綠城中國(03900)跌超4%，蘋果概念股、體育用品股、啤酒股、餐飲股等消費類股多數低迷。

　　

　
　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

更多政政經經文章

#股市 #股市動向 #政政經經 #習特會
照顧者 情緒健康

