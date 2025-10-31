騙徒假冒速遞公司客服WhatsApp視像通話，要求展示銀行信用卡正面及背面，受害人損失過100萬港元

香港人經常使用速遞服務，騙徒亦看中了這一點，假冒速遞公司發送釣魚短訊，留下電話誘受害人回電，再用不用的藉口，騙走他們的錢。最近有兩名受害人，收到同一個「假冒速遞公司」的釣魚短訊，但遇上兩款不同的詐騙手法，兩人分別損失超過30萬及100萬港元！

近日有受害人收到「假冒速遞公司」的釣魚短訊，訛稱包裹即將到達，請受害人聯絡速遞員。由於受害人近日曾使用網購平台拼多多購物，所以不疑有詐回電。接聽的「假冒速遞員」訛稱拼多多包裹已損毀，並轉介至另一客服申請賠償事項。

受害人被轉介到WhatsApp客服申請賠償事項，並向騙徒提供賠償退款的銀行帳戶資料後，騙徒訛稱「退款失敗」及「銀行帳戶存在異常」，繼續以各種藉口如「解凍戶口」及「協助調查金」，要求受害人多次轉賬。期間，受害人打開拼多多時，顯示多件包裹已通過清關手續並即將派發，才驚覺被騙，最終損失逾30萬港元！

另一名受害人收到同樣的釣魚短訊，但是受害人主動聯絡「假冒理賠客服」，並向騙徒提供賠償退款的信用卡帳戶資料。騙徒以「核對資料」為由，指示受害人開啟WhatsApp視像通話，並按指示向騙徒展示銀行信用卡的正面及背面，信用卡的「使用者姓名」、「號碼」及「安全碼」的資料一覽無遺。過了不久，信用卡銀行致電受害人，表示已中止多單「可疑交易」，受害人才驚覺被騙，最終損失逾百萬港元！

過去兩周，警方共接獲超過60宗釣魚騙案，騙款逾600萬港元。警方提醒大家：

● 切勿隨意回撥來歷不明短訊內的電話號碼

● 在任何情況下，都不要向身分未經核實的短訊發送人披露任何個人或敏感資料

● 利用守網者網站「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」作風險評估

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）