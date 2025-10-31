高市與狼共舞，特皇連食帶拎

美國總統特朗普趁著參加馬來西亞東盟和韓國APEC兩場峰會，大張旗鼓巡訪亞洲，順道收取關稅及貿易戰的「買路錢」。各國元首紛紛買怕，要麼像馬來西亞總理安華般全力周旋，要麼乾脆像印度總理莫迪般缺席峰會，避之則吉。



整個亞洲偏偏只有一個國家領袖對特皇投懷送抱，實行與狼共舞，這位領袖就是號稱「日版鐵娘子」的日本首位女揆高市早苗。她在自民黨黨魁選舉中取代前任石破茂時，曾信誓旦旦在美日貿易及關稅問題上堅決捍衛日本利益，不料上任才一周，就在特朗普面前換了模樣。

高市早苗與狼共舞，令日本輿論側目。（美聯社）



高市「小鳥依人」迎特皇



特朗普在美國挾極右翼MAGA（讓美國再次偉大）運動上台，在此次訪問亞洲之時，才剛剛出手干預阿根廷匯市，幫助該國的極右翼總統米萊打贏了中期選舉。經此一役，恐怕連遠在東京的高市也精神為之一振，期盼著與特皇同聲同氣，在極右翼政治舞台上作一場「我們是自家人」的表演。



高市施展渾身解數討好特皇，先是動之以情，贈他前輩安倍晉三的高爾夫球桿，然後投其所好，在歡迎宴上，日本的國寶級大廚們破天荒棄用了本國食材，而改用了美國大米和牛肉。這還不算，高市連鐵娘子的形象也不演了，眼見她小鳥依人，把手伸到特皇的胳膊之下偎依而行，連日本國內媒體都拍案驚奇，稱此乃外交場合絕無僅有之事。



那麼，高市的「八面玲瓏」奏效乎？先不要說性格火爆的美國第一夫人梅拉尼婭對高市的過度熱情會否火冒三丈，就連日本國內外一眾圍觀者都陷入深深的困惑——高市似乎執著於對特皇展示「卡哇伊」的一面，但卻沒有基於日本利益，在關稅和貿易等問題上，向對方提出任何反要求。



更為致命的是，高市似乎沒有認識到特皇的性情——從宣稱要吞併格陵蘭和加拿大、要把烏克蘭出賣，再到逼迫印度、日本、韓國等「自己友」繳交巨額關稅和投資，都說明特皇「唔熟唔食」。然而，正當各國元首對特皇能避則避時，高市卻選擇了迎面而上，而且對美方開出的貿易條款照單全收。

特朗普拒絕向日本國旗致敬，令高市大為尷尬。（電視畫面）



特朗普刻意冷落日本國旗



結果，這過分的熱情卻換來了特皇的三記悶棍，恐怕會令高市深深地痛在心裏。



第一記悶棍是特朗普在高市陪伴下檢閱日本自衛隊儀仗隊時，先向美國國旗敬禮，然後他望了一眼日本國旗，卻選擇了逕自而行，把一臉尷尬的高市拋到了身後。特朗普已經是第二度出任美國總統，不可能不知道基本的外交禮儀，因此對於日本國旗的無視，顯然是故意為之。



高市此次上台，打正重新武裝日本的極右翼立場，而且在增加國防開支的道路上，也得到了特朗普開綠燈。高市對美方開出的貿易條款照單全收，要是能換取特朗普支持日本的所謂「國家正常化」進程，也算是對國內支持者有所交代。



修憲、擴軍並實現「國家正常化」，是日本極右翼勢力的終極目標。而特朗普拒絕向日本國旗致敬，說明美日兩國國旗並列之時，只反映了「主僕關係」，意味他並不認受日方是「正常國家」，反而提醒日本須永遠臣服於美國的控管之下。



韓國搶先獲得核動力潛艇



第二記悶棍是特朗普在抵達韓國後，突然在其社交網站發帖，宣布將批准韓國在費城建造一艘核動力潛艇。從表面上來看，特朗普此舉是回應韓國總統李在明的要求，以便在朝鮮半島抵消朝鮮核武發展，及應對中國軍事崛起，但此舉卻給高市帶來了兩大難堪之處。



一是日本過去雖然對美國俯首稱臣，但在東北亞地區，無論對韓朝兩國都還是維持著軍事優勢。如今特朗普對日本國旗視若無睹，反而先讓韓國進入了軍事上的「擁核門檻」，一旦對方成功掌握核潛艇技術，就意味著日本在美日韓三國軍事同盟中的地位旁落了，這豈是日本極右翼能安枕之事？



再說，特朗普向韓國製造核潛艇開綠燈，自然會刺激平壤加緊研發其核潛艇技術。未來一段時間，韓國將得到美國開綠燈，而朝鮮也有俄羅斯支持，反而是日本在核武的發展道路上，仍然被美國牢牢壓住。這將導致日本有可能落後於韓朝兩國，今後仍需完全依賴美國提供核保護傘。



這還不算，當特朗普抵達韓國後，高市才驚覺捱了對方第三記悶棍。高市在經貿問題上對特朗普可謂千依百順，承諾全盤落實對美國的5500億美元投資，包括能源、人工智能、稀土合作，還同意提前將防務開支提高到GDP的2%。另一邊廂，韓國總統李在明卻在特朗普到訪前，力陳該國只有4220億美元存底，一筆過對美投資3500億美元，將令韓國外匯枯竭，衝擊金融穩定。面對日本的迎合，及韓國的牴觸，一些輿論分析滿以為特朗普會親日疏韓，不會給李在明好臉色。

特朗普與韓國總統李在明把酒甚歡（美聯社）



韓投資獲「分期付款」



怎料到了韓國，特朗普不僅給李在明的核潛艇建造計劃開了綠燈，而且連投資問題都作出了讓步，允許其中2000億美元投資，以分期形式支付，每年上限200億美元。雖然其餘的1500億美元，要用於投資美國造船業，但如前所述，特朗普至少宣布准許韓國打造一艘核潛艇，算是對李在明投桃報李。



對比日、韓兩國「事奉」特皇，可以說是高市贏了面子，但卻輸了裏子，反倒是韓國變成了會哭的孩子有奶吃。這說明高市上台後雖擺出一副成竹於胸的老練姿態，但至少在外交領域，她顯然也還是嫩了些。



而且，高市此次接待特皇，足見她以往擺出的極右翼強硬形象只是政治表演，實則不折不扣的媚美作派，恐怕要令支持她的保守派公眾大為失望了。高市出任首相之時，民意支持率達到了75%，且看這一周的媚美表現會令她丟失幾多個百分點。